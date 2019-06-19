Айсен Николаев встретился с первым замгубернатора Новгородской области

19 июня Глава Якутии Айсен Николаев принял первого заместителя Губернатора Новгородской области Веронику Минину. На встрече были обсуждены направления расширения связей между двумя субъектами.

Напомним, в настоящее время между двумя регионами действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2019-2023 годы.

Айсен Николаев отметил успехи обоих регионов в деятельности по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. «В последний год Якутию и Новгородскую область сблизило и то, что и мы и вы активно продвигаемся в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Якутия поднялась с 52 на 22 место, показав наибольший рост среди регионов, а Новгород – передвинулся с 25 на 14 место, и это тоже отличный результат, учитывая, что чем выше занимаемая позиция, тем труднее продвигаться вперед», — сказал Айсен Николаев. Кроме того, лидер Якутии отметил важность горизонтального обмена опытом между российскими субъектами и подтвердил готовность делиться с Новгородом лучшими практиками республики в области развития образования, здравоохранения, спорта и молодежной политики и других сферах. Он также обратил внимание на схожие проблемы транспортного комплекса двух регионов: и там, и там необходимо решать вопросы транспортной доступности жителей отдаленных сельских поселений.

В свою очередь Вероника Минина отметила, что Якутия и Новгородская область находятся в стадии проработки конкретного плана мероприятий о взаимовыгодном сотрудничестве. Первый заместитель губернатора высоко оценила опыт Якутии в образовании, медицине, в частности, санавиации, экономике, IT, государственно-частном партнёрстве (ГЧП).

Напомним, что делегация Якутии под руководством Айсена Николаева побывала в Новгородской области в январе этого года. Основной целью визита стало участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Руководство республики почтило память якутских воинов, сражавшихся в боях в Старорусском районе Новгородской области. Также Айсен Николаев провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, по итогам которой было принято решение о разработке совместных проектов.