Айсен Николаев встретился с первым секретарём парткома КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем

В рамках мероприятий VI Российско-Китайского ЭКСПО состоялась встреча главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с первым секретарём парткома КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем. Стороны наметили планы по реализации подписанного Плана совместных действий на 2019-2022 годы двух регионов России и Китая.

Начиная встречу, Чжан Цинвэй отметил, что проводимый в год 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, VI Российско-Китайское ЭКСПО отличается от предыдущих.

«В мероприятии приняли участие представители из 21 провинции Китая. Могу с уверенностью сказать, что VI Российско-Китайское ЭКСПО станет самым успешным в истории проведения выставки», – выразил уверенность он.

Также первый секретарь парткома отметил, что с китайской стороны главным партнёром ЭКСПО является провинция Гуандун – самый крупный и ведущий экономический регион и экспортная база страны, а с российской стороны – Республика Саха (Якутия), самый крупный субъект Российской Федерации, имеющий мировое значение по потенциалу минерально-сырьевых ресурсов, по богатству культур и традиций населяющих народов, уникальности природы и экологии.

Айсен Николаев отметил, что Якутия является одним из быстро развивающихся регионов и входит в первую десятку субъектов РФ с наибольшим объёмом валового регионального продукта на душу населения. По итогам 2018 года Якутия стала лидером роста в Национальном рейтинге инвестиционного климата в России, поднявшись с 52 на 22 место.

«Это лучший результат среди субъектов Российской Федерации, о чём Президент России Владимир Путин упомянул в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в присутствии Председателя КНР Си Цзиньпиня», – сказал глава республики.

По словам Николаева, Республика Саха (Якутия) является активным участником Российско-Китайских ЭКСПО, так как участие в этом масштабном мероприятии даёт шанс для более активного сотрудничества с провинциями Китая, в первую очередь, с провинцией Хэйлунцзян, с которой Якутию связывают давние добрососедские отношения. В этом году исполняется 15 лет подписанию соглашения между правительством Республики Саха (Якутия) и народным правительством провинции Хэйлунцзян КНР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Хэйлунцзяна Ван Вэньтао подписали план совместных действий на 2019-2022 годы по реализации данного соглашения.

Айсен Николаев сообщил, что на сегодня объём экспорта из Якутии в Китай достиг 418 млн долларов, и этот объём можно увеличить. Лидер республики напомнил о посещении делегацией Якутии Харбинской комплексной бондовой зоны, которая является зоной беспошлинной торговли. Предприятия-партнёры комплексной бондовой зоны имеют возможность пользоваться преференциями по оформлению таможенного сбора, возврата налога и другими мерами поддержки. Глава республики отметил, что компании республики заинтересованы в представлении своей продукции в бондовой зоне.

Большую помощь в дальнейшем углублении сотрудничества между регионами, по мнению главы республики, сыграла бы Межрегиональная комиссия по сотрудничеству, которая бы занималась координацией и реализацией совместных проектов, обсуждением и решением проблемных вопросов. Кроме того, стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества двух регионов в области туризма, в том числе об участии граждан Китайской Народной Республики в международной экспедиции «Покорители Холода», фестивале «Зима начинается с Якутии».

Первый секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй, который является также председателем китайской стороны совета по межрегиональному сотрудничеству при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития, поддержал предложения Айсена Николаева по углублению взаимодействия регионов двух стран. Стороны отметили, что укрепление тесных обменов и взаимодействия между регионами, улучшение механизмов двустороннего межрегионального сотрудничества способствуют открытию новой эпохи всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия на более высоком уровне, о котором объявили лидеры двух стран – председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин.