Айсен Николаев встретился с молодыми врачами

Накануне Дня медицинского работника, 14 июня, Глава Якутии Айсен Николаев встретился в Медцентре с молодыми врачами, учеными и исследователями из медицинских учреждений, Технопарка «Якутия» и Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Севера. На встрече в формате стратегической сессии Ил Дархан заявил о приоритете развития биологических технологий в медицине Якутии и разработке в этой части региональной научно-технической программы.

«Вектором развития на ближайшие 5-10 лет должны стать технологии и персонализированная медицина на основе генома индивида, которые уже сегодня совершают переворот в здравоохранении. Одним из ключевых подходов станет применение биотехнологических методов, симбиоз наук и прикладной медицины», — сказал Айсен Николаев и отметил, что развитие биотехнологий открывает новые возможности в области борьбы с раком.

Онкология стала второй причиной смертности в республике, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы. В прошлом году от этого недуга умерло свыше 1300 якутян. В более чем в 10% случаев такой диагноз был поставлен посмертно. «Мы с этим мириться не можем и поиск новых видов лечения рака и инструментов для ранней эффективной диагностики и профилактики должен стать одним из приоритетов здравоохранения», — подчеркнул Айсен Николаев. Руководитель республики предложил консолидировать усилия специалистов различных областей и создать своего рода онкокластер, где будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования с использованием клеточных и биотехнологий.

Также Ил Дархан заявил о важности сохранения и приумножения уникального генофонда народов, проживающих в республике. Решением этой задачи может стать 100%-я генетическая паспортизация, особенно коренных малочисленных народов Севера. С этой точки зрения лидер Якутии позитивно оценил предложенную участниками встречи идею о создании национального биобанка – криохранилища генетических образцов, таких как ДНК, клетки и ткани.

По мнению Айсена Николаева, комплексное решение задач ускоренного развития биологических технологий должно включить создание банка биологических материалов, развитие исследовательских лабораторий и центров в области биотехнологий. Отдельным направлением должна стать подготовка высококвалифицированных кадров в сфере биологических и клеточных технологий в медицине.

«Думаю, что речь должна идти о региональной научно-технической программе развития биологических технологий на десятилетие. Для ее разработки и реализации необходима коллаборация Национального центра медицины, специализированных медицинских учреждений, Северо-Восточного федерального университета и Технопарка «Якутия». В рамках этой коллаборации будет создан проектный офис с привлечением институтов развития, финансовых институтов, федеральных центров компетенций. Развитие биотехнологий должно стать значимой частью новой стратегии здравоохранения республики», — сообщил Айсен Николаев и дал поручение правительству разработать такой документ.

В заключение лидер Якутии поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил отличившимся представителям профессии государственные награды.