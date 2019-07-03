Айсен Николаев встретился с лидером коренных малочисленных народов

Широкий круг вопросов, касающийся развития Арктической зоны республики и жизни коренных малочисленных народов Севера, обсуждён на встрече Главы Якутии Айсена Николаева с государственным и общественным деятелем, президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, народным писателем республики Андреем Васильевичем Кривошапкиным.

Андрей Кривошапкин выразил огромную благодарность главе республики за постоянное внимание и содействие в решении проблем коренных малочисленных народов Севера, за деятельность по сохранению традиционного уклада жизни, культуры и родных языков, выразил поддержку решению Ил Дархана о создании Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера республики.

Духовный лидер малочисленных народов Якутии также отметил, что, благодаря настойчивости руководства региона принято решение о включении всех 13-и арктических улусов Якутии в состав Арктической зоны Российской Федерации.

В разговоре затронуты актуальные направления развития Арктики и её жителей. Так, Андрей Кривошапкин озвучил проблему финансирования учебников и пособий на языках коренных малочисленных народов Севера. Ещё один проблемный вопрос – необходимость восстановления социальной стипендии студентам из числа КМНС, обучающихся в Северо-Восточном федеральном университете. Такая дополнительная ежемесячная социальная стипендия выплачивалась на питание, покупку тёплой одежды и обуви.

Также Айсен Николаев и Андрей Кривошапкин обсудили вопрос о необходимости принятия на федеральном уровне закона о северном домашнем оленеводстве. «Оленеводство – это отрасль не только коренных малочисленных народов Севера, это достояние всей республики и всех арктических регионов страны, основа традиционного уклада жизни северных народов», – отметил Андрей Васильевич.

Айсен Николаев подчеркнул, что благополучие людей, которые испокон века живут в арктических районах, является приоритетом государственной политики республики. Начался переход от деклараций к реальным делам – на прошедшем пленарном заседании Ил Тумэна по инициативе Главы принят закон об освобождении жителей арктических районов Якутии от уплаты транспортного налога, разработан проект Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года. «Системная работа по комплексному развитию арктических территорий республики будет продолжена», – сказал Айсен Николаев.