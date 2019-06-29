Айсен Николаев встретился с делегацией Фонда развития Абу-Даби и SOOAM

Вопросы сотрудничества Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Фонда развития Абу-Даби обсуждены 28 июня на встрече Главы Якутии Айсена Николаева с заместителем генерального директора Фонда развития Абу-Даби г-ном Халифом Абдуллой Аль Кубаиси, проектным менеджером Фонда г-ном Али Хумаидом Аль Дерей и директором научно-исследовательского института SOOAM Biotech Research Foundation – Фонда биотехнологических исследований г-ном Хван Ву Сок.

Сегодня Северо-Восточный федеральный университет и Фонд развития Абу-Даби подписали меморандум о выделении грантовой субсидии в виде научно-лабораторного оборудования в целях финансирования исследований в области изучения клеток и генома древних животных (палеогенетики).

Айсен Николаев отметил, что СВФУ является флагманом высшего профессионального образования Якутии. «Невозможно переоценить значение университета для инновационного развития не только республики, но и всего северо-востока России. Сегодня университет выполняет миссию создания высококонкурентных технологий и продуктов, а также подготовки кадров новой формации», – сказал глава.

Согласно меморандуму, Северо-Восточному федеральному университету будет безвозмездно передано научно-лабораторное оборудование с общей стоимостью в 500 тыс. долларов для развития исследовательской базы Музея мамонта им. П.А. Лазарева и Международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ.

Халифа Абдулла Аль Кубаиси сообщил, что Фонд развития Абу-Даби создан в 1971 году как финансовый институт развития, целью которого является оказание помощи учреждениям, регионам и странам в достижении устойчивого экономического развития. С момента своего создания фонд вносит позитивные изменения и обеспечивает устойчивое развитие во многих странах. «За это время Фондом профинансирвоано более 500 проектов в 90 странах мира в самых различных сферах», – сказал он.

Приоритетом для Фонда развития Абу-Даби станет поддержка совместного проекта СВФУ «Возрождение мамонта и других древних животных», в частности проведение молекулярно-генетического анализа ДНК древних животных и создание банка ДНК. Выделение СВФУ грантовой субсидии будет первым случаем в России оказания финансовой поддержки Фондом развития Абу Даби.

«Решение Фонда развития Абу-Даби о предоставлении гранта нашему университету мы рассматриваем как высокую оценку и доверие к исследованиям в области возрождения древних животных, которые много лет проводят якутские учёные совместно со своими зарубежными коллегами. Наш экстремально холодный климат и вечная мерзлота являются уникальными факторами сохранения древней фауны. Республика также заинтересована в развитии биотехнологий в ещё более широком спектре, в первую очередь, медицины и генетики», – сказал Айсен Николаев и добавил, что им даны поручения о разработке научно-технической программы развития биотехнологий на 10 лет. Северо-Восточный федеральный университет совместно с ведущими якутскими медицинскими учреждениями станут одним из центров развития биотехнологий.