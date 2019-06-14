Айсен Николаев возложил живые цветы к памятнику освобождения Северо-Востока Китая

Сегодня, 14 июня, официальная делегация Республики Саха (Якутия), возглавляемая Главой Якутии Айсеном Николаевым, прибыла в столицу провинции Хэйлунцзян город Харбин для участия в VI Российско-Китайском ЭКСПО, которое будет проходить с 15 по 19 июня.

В первый день визита Айсен Николаев вместе с первым заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым, Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской народной республике Андреем Денисовым, заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Виктором Дубенецким принял участие в церемонии возложения живых цветов к памятнику героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза советских социалистических республик.

В августе-сентябре 1945 года Советский Союз принял непосредственное участие в освобождении северо-восточных районов Китая от японских захватчиков. Всего за три недели советские воины разгромили миллионную группировку Квантунской армии. Общие боевые потери Красной армии за этот период превысили 12 тыс. человек.

Памятник, изготовленный талантливым русским архитектором Михаилом Бакичем, был возведен в Харбине в конце 1945 года в память об освобождении Северо-Востока Китая от японских милитаристов. Ежегодно почтить память павших героев и возложить живые цветы к монументу в Харбин приезжают десятки тысяч российских туристов.