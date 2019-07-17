Айсен Николаев возложил цветы к памятнику Варвары Петровой

После рабочей поездки в Верхневилюйский район Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Нюрбинский район.

Руководитель республики посетил сквер-усадьбу имени видного общественного, политического и государственного деятеля Варвары Андреевны Петровой в селе Едей и вместе с главой Нюрбинского района возложил цветы к памятнику В.А. Петровой.

Варвара Петрова работала главой родного Нюрбинского улуса в течение семи лет – с 1995 по 2003 годы. Именно в годы её работы строился Нюрбинский ГОК, который был создан для освоения месторождений Накынского рудного поля — кимберлитовых трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская». Варваре Андреевне удалось достичь соглашения с АЛРОСА, чтобы компания активно участвовала в социально-экономическом развитии улуса. В 1997 году было подписано Генеральное соглашение с компанией и по инициативе Варвары Андреевны в Нюрбинском районе началось строительство социальных объектов при поддержке АК «АЛРОСА».

Благодарные жители района в июне 2017 года построили сквер имени Варвары Андреевны Петровой. Её имя в селе Едей носит также средняя общеобразовательная школа.

Варвара Андреевна Петрова – заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почётный гражданин Республики Саха (Якутия), Момского, Горного и Нюрбинского районов. Работала освобождённым секретарём комсомольской организации колхоза имени К. Маркса, вторым секретарём Горного райкома КПСС, председателем исполкома районных Советов народных депутатов Момского и Нюрбинского районов, первым секретарём Момского райкома КПСС, главой Абыйского и Нюрбинского улусов. Избиралась депутатом Верховного Совета ЯАССР X, XI, XII созывов, возглавляла комитет в Палате Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва, работала заместителем министра экономического развития РС(Я).