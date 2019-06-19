Айсен Николаев возглавил рабочую группу по вопросам развития Дальнего Востока

18 июня под председательством помощника Президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина состоялось первое заседание рабочей группы с участием сенаторов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, губернаторов дальневосточных регионов и их заместителей, представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, научных и экспертных организаций.

Концепцию структуры доклада рабочей группы представил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

На заседании Президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока будут рассмотрены вопросы реализации в дальневосточных регионах мероприятий Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Напомним, Национальная программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина по итогам четвёртого Восточного экономического форума. В разработке концепции документа приняло участие более 150 тысяч граждан России. Больше всех предложений на сайт дв2025.рф из субъектов, входящих состав ДФО, внесли жители Якутии. Также предложения внесены от региональных и федеральных органов государственной власти, общественных организаций и экспертного сообщества.

Проект Национальной программы развития Дальнего Востока, состоящий их трёх разделов – экономика, инфраструктура, социальный блок – 17 июня внесён на рассмотрение Правительства РФ.

«Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и государственных программ, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития дальневосточных регионов с учётом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России. При этом она должна содержать предметные задачи и измеримые показатели. Среди ключевых направлений – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере, развитие экономики и науки», – отметил руководитель рабочей группы, член Государственного совета Российской Федерации, глава Якутии Айсен Николаев.

Сформирована редакционная группа, в которую вошли представители Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, Еврейской автономной области. Также в состав редакционной группы включены руководители Аналитического центра Правительства РФ, Агентства стратегических инициатив, Восточного центра государственного планирования». Кроме того, утверждён состав Секретариата по обеспечению деятельности рабочей группы по подготовке Президиума Государственного совета РФ.

Рабочей группой будет продолжена работа над проектом доклада, основные положения которого планируется обсудить на втором заседании рабочей группы в начале августа текущего года.

Фото пресс-службы Минвостокразвития России