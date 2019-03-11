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11 марта 2019, 19:18
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Айсен Николаев в лидерах медиарейтинга

Глава Якутии Айсен Николаев прочно занимает свои позиции в медиарейтинге глав субъектов РФ и в феврале 2019 года. В рейтинге глав Дальневосточного федерального округа Айсен Николаев располагается на третьем месте, в рейтинге всех 85 субъектов Российской Федерации  занимает 20 позицию.

Главы регионов Дальневосточного ФО:

Место в рейтинге Перемещение

за месяц

 Персоны Регион Кол-во

сообщений

 МедиаИндекс
1 0 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 5 588 39 112,2
2 +2 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 2 547 26 880,2
3 -1 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 3 271 24 661,0
4 +1 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 3 129 22 402,5
5 -2 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 2 382 15 763,4
6 0 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 1 934 10 947,7
7 0 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 1 915 10 160,1
8 0 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 791 6 140,0
9 0 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 1 239 5 481,0
10 0 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 762 3 594,0
11 0 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 258 543,0

 

В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в феврале 2019 года стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Республики Саха Айсен Николаев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, а также вопросы реализации национальных проектов. Помимо этого СМИ сообщали, что Айсен Николаев подписал указ «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)».

Главы регионов в феврале 2019 года:

Место в рейтинге Перемещение

за месяц

 Персоны Регион Кол-во

сообщений

 МедиаИндекс
1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 19 406 153 185,8
2 0 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 17 806 151 174,7
3 +1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 13 371 89 092,0
4 +1 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 10 220 76 793,6
5 +7 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 10 734 72 142,0
6 -3 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 9 813 57 783,9
7 +4 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 8 651 57 544,2
8 0 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 8 557 51 774,1
9 -3 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 8 084 51 478,1
10 -1 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 6 505 40 678,8
11 -1 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 5 588 39 112,2
12 +3 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 272 34 412,5
13 +7 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 4 997 30 567,2
14 +4 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 3 173 30 047,0
15 -2 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 4 769 29 396,7
16 +23 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 065 27 856,3
17 +13 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 2 547 26 880,2
18 +1 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 2 877 26 780,5
19 +7 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 4 846 24 926,5
20 -6 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 3 271 24 661,0

 

По материалам Медиалогии

Медиалогия – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
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