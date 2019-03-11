Айсен Николаев в лидерах медиарейтинга

Глава Якутии Айсен Николаев прочно занимает свои позиции в медиарейтинге глав субъектов РФ и в феврале 2019 года. В рейтинге глав Дальневосточного федерального округа Айсен Николаев располагается на третьем месте, в рейтинге всех 85 субъектов Российской Федерации занимает 20 позицию.
Главы регионов Дальневосточного ФО:
|Место в рейтинге
|Перемещение
за месяц
|Персоны
|Регион
|Кол-во
сообщений
|МедиаИндекс
|1
|0
|КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|Приморский край
|5 588
|39 112,2
|2
|+2
|ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|Сахалинская обл.
|2 547
|26 880,2
|3
|-1
|НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|Республика Саха
|3 271
|24 661,0
|4
|+1
|ФУРГАЛ Сергей Иванович
|Хабаровский край
|3 129
|22 402,5
|5
|-2
|ОСИПОВ Александр Михайлович
|Забайкальский край
|2 382
|15 763,4
|6
|0
|ОРЛОВ Василий Александрович
|Амурская область
|1 934
|10 947,7
|7
|0
|ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|Бурятия
|1 915
|10 160,1
|8
|0
|НОСОВ Сергей Константинович
|Магаданская обл.
|791
|6 140,0
|9
|0
|ИЛЮХИН Владимир Иванович
|Камчатский край
|1 239
|5 481,0
|10
|0
|ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович
|Еврейская автономная обл.
|762
|3 594,0
|11
|0
|КОПИН Роман Валентинович
|Чукотский АО
|258
|543,0
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в феврале 2019 года стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Республики Саха Айсен Николаев.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, а также вопросы реализации национальных проектов. Помимо этого СМИ сообщали, что Айсен Николаев подписал указ «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)».
Главы регионов в феврале 2019 года:
|Место в рейтинге
|Перемещение
за месяц
|Персоны
|Регион
|Кол-во
сообщений
|МедиаИндекс
|1
|0
|СОБЯНИН Сергей Семенович
|Москва
|19 406
|153 185,8
|2
|0
|БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|Санкт-Петербург
|17 806
|151 174,7
|3
|+1
|ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|Московская обл.
|13 371
|89 092,0
|4
|+1
|ХАБИРОВ Радий Фаритович
|Башкортостан
|10 220
|76 793,6
|5
|+7
|МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|Татарстан
|10 734
|72 142,0
|6
|-3
|ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|Челябинская обл.
|9 813
|57 783,9
|7
|+4
|НИКИТИН Глеб Сергеевич
|Нижегородская обл.
|8 651
|57 544,2
|8
|0
|АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|Крым
|8 557
|51 774,1
|9
|-3
|КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|Чечня
|8 084
|51 478,1
|10
|-1
|КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|Свердловская обл.
|6 505
|40 678,8
|11
|-1
|КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|Приморский край
|5 588
|39 112,2
|12
|+3
|РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|Тверская обл.
|12 272
|34 412,5
|13
|+7
|КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|Краснодарский край
|4 997
|30 567,2
|14
|+4
|ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|Кемеровская обл.
|3 173
|30 047,0
|15
|-2
|АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|Самарская обл.
|4 769
|29 396,7
|16
|+23
|ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|Тульская обл.
|7 065
|27 856,3
|17
|+13
|ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|Сахалинская обл.
|2 547
|26 880,2
|18
|+1
|АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|Калининградская обл.
|2 877
|26 780,5
|19
|+7
|ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|Ленинградская обл.
|4 846
|24 926,5
|20
|-6
|НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|Республика Саха
|3 271
|24 661,0
По материалам Медиалогии
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