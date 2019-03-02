Айсен Николаев в Анабарском районе

Айсен Николаев 1 марта с рабочим визитом прибыл в Анабарский район.

В первый день Глава Якутии встретился с оленеводами, посетил участковую больницу и принял участие в торжественном открытии Арктического дворца культуры и искусства народов Севера «Долган» в селе Юрюнг-Хая.

Встреча с оленеводами состоялась на территории реки Маян, где находится один из участков МУП им. Ильи Спиридонова. Здесь содержится свыше 2 тысяч оленей. Всего на балансе предприятия, в котором трудится 95 человек, свыше 12 тысяч голов в семи оленеводческих стадах. Основной поставщик – компания «Алмазы Анабара». Также мясо поставляется в социальные объекты района.

Обращаясь к руководителю региона, работники выразили благодарность за внимание, уделяемое сохранению традиционных промыслов северных народов. Особых проблем, отметили они, оленеводы не испытывают. Поддержка требуется лишь в части топлива, стоимость которого, пожалуй, выше, чем где-либо в Якутии.

Во время посещения Юрюнг-Хаинской участковой больницы, расположенной в деревянном здании 1991 года постройки, Айсен Николаев ответил на вопросы медработников. Сегодня в учреждении на семь коек работает 17 человек. Как оказалось, больше всего их волнует потребность в медицинском оборудовании.

На церемонии торжественного открытия Арктического дворца культуры и искусства народов Севера «Долган» в Юрюнг-Хае Глава республики подчеркнул, что новый объект стал данью уважения тем людям, которые, проживая в самых суровых условиях на нашей планете, не только работают, но и занимаются культурой и искусством.

«Мы очень много говорим о развитии Арктики, достижениях местной промышленности – сколько алмазов, нефти и газа добыто. Но мы никогда не должны забывать, что развитие Арктической зоны – это, прежде всего, улучшение качества жизни людей», – сказал Айсен Николаев.

Современный культурный центр имеет два этажа. На 1456 кв м расположены зал для хореографии, изостудия, обеденный зал, кинозал на 70 мест, гардероб, музыкальный зал, библиотека и актовый зал на 260 мест. Как внутри, так и снаружи здание оформлено в национальном стиле северных народов.

Отметим, что сегодня Айсен Николаев посетит объекты компании «Алмазы Анабара» и проведет совещание по социально-экономическому развитию района.