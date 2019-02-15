Айсен Николаев: Слияние авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии» исключено

Ранее власти неоднократно рассматривали вариант создания единого регионального авиаперевозчика. Глава Якутии Айсен Николаев исключил слияние авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии», принадлежащих правительству республики. «Они будут действовать раздельно. «Полярные авиалинии» будут действовать на внутриреспубликанских и социально значимых направлениях. «Якутия» — это магистральные и межрегиональные рейсы», — сообщил ТАСС Николаев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Авиакомпания «Якутия» на 100% принадлежит правительству Якутии. Воздушный парк состоит из пяти самолетов Boeing 737-800, шести Ан-24РВ, трех Bombardier Dash 8 Q300 и четырех SSJ-100. «Полярные авиалинии» (в собственности Якутии) осуществляют, по данным компании, порядка 40% внутрирегиональных перевозок, ежегодно перевозя свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов. Источник: https://tass.ru/ekonomika/6119567

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