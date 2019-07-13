Айсен Николаев: Школа №6 должна заработать с 1 сентября

В районе ДСК в рамках государственно-частного партнерства строят школу №6 на 500 мест. Глава Якутии Айсен Николаев выразил надежду, что учащиеся смогут начать учебный год уже в новом здании.

«Я очень надеюсь, что 1 сентября дети смогут пойти в школу №6, №25 и в «Айыы Кыhата», — сказал в эфире программы «Прямой разговор» Айсен Николаев.

По его словам, в 6-ой школе, которую начали строить в 2017 году, на данный момент решается вопрос переноса газопровода. «Работы согласованы. Руководство города, минстрой и руководители «Сахатранснефтегаза» не видят проблем», — сообщил глава республики.

Он также передал, что мэр Якутска Сардана Авксентьева ведет переговоры по финансовым отношениям между городом и строителями. Ил Дархан выразил надежду, что компромисс будет найден до начала учебного года.