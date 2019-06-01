Айсен Николаев: Родчевская школа стала настоящей кузницей кадров колымской интеллигенции

1 июня, в День защиты детей, Глава республики Айсен Николаев принял участие в торжественной церемонии открытия стелы основателям и воспитанникам Родчевской школы — предшественницы Среднеколымской средней школы.

Родчевская школа была построена в тяжёлые годы сталинских репрессий силами заключенных лагеря Дальстрой. Свои двери для детей трёх колымских районов школа открыла в 1936 году.

Родчевская школа гордится своими учителями, известными педагогами Петром Васильевичем Степановым, Федором Гавриловичем Николаевым, Семеном Евсеевичем Акимовым и многими другими.

Примечательно, что одним из основателей Родческой школы был гордость народа саха, народный учитель СССР, Отличник народного образования СССР, заслуженный Учитель школ Якутской АССР Михаил Андреевич Алексеев. Основатель физико-математического образования в Якутии начинал свою педагогическую деятельность в далёкой Колыме.

Поздравляя жителей Среднеколымска со знаменательным для истории всех колымских районов событием, Айсен Николаев отметил, что ему радостно и волнительно присутствовать на таком мероприятии. «Михаил Андреевич – мой учитель, человек, который сыграл большую роль в моей жизни», – сказал Ил Дархан. Он напомнил, что М.А. Алексеев прожил непростую жизнь, но не сломался, а смог создать в якутской глубинке уникальную физико-математическую школу. «Он поменял сознание целого поколения людей и доказал, что мы способны и должны работать в наукоёмких отраслях. И в становлении Михаила Алексеева как Учителя большое значение, несомненно, сыграла работа в Родчевской школе», – выразил уверенность глава.

Айсен Николаев обратился к учащимся с пожеланиями хорошо учиться и стремиться к лучшему.

Много слов благодарности сказано местному краеведу, общественнику Валериану Винокурову, который предложил увековечить память о Родчевской школе. Его идея была поддержана потомками родчевцев и руководством улуса. Главой Среднеколымского района Евгением Слепцовым были изысканы средства на изготовление и установку стелы.

Участники мероприятия отметили роль Родческой школы для истории образования Колымы. Она стала кузницей педагогических кадров и колымской интеллигенции, и открытие мемориальной стелы в её честь – это возможность ещё раз отдать дань уважения и выразить благодарность педагогам, посвятившим свою жизнь благородному учительскому труду и воспитанию подрастающего поколения.