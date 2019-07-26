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26 июля 2019, 21:04
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Айсен Николаев рассмотрел ход реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья

Глава Якутии Айсен Николаев 26 июля провел совещание по вопросам реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».   

Для республики вопрос переселения граждан из аварийного жилья остается  одним из важнейших. «До 2025 года нам предстоит расселить 1 млн. 140 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселить 61 тыс. человек. Программа затрагивает все 34 муниципальных района и 2 городских округа. Вместе с тем начало реализации программы показывает, что не во всех районах работа выстроена на должном уровне и не все вопросы остаются до конца решенными. Особенно это касается проведения аукционов и заключения контрактов», — подчеркнул Глава республики.

Как сообщил руководитель Дирекции жилищного строительства РС (Я) Игорь Ткаченко, в 2019 году  запланировано заключение контрактов на расселение свыше 72 тыс. кв. м аварийного жилья.  По состоянию на 25 июля из запланированных 370 аукционов объявлено 339, что составляет 83%.

В Нерюнгринском, Хангаласском, Ленском и Мирнинском районах победители аукционов уже определены. В первых числах августа будут объявлены итоги еще по 65 аукционам по приобретению квартир у застройщиков. В 11-ти районах республики, где ведется строительство многоквартирных жилых домов, потенциальные застройщики уже изъявили желание участвовать в конкурсных процедурах.

По итогам совещания Айсен Николаев призвал ответственные министерства и ведомства активнее работать над исполнением республиканской адресной программы и держать решение проблемных вопросов под личным контролем.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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