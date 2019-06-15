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Айсен Николаев рассказал об экспортном потенциале Якутии

В рамках VI Российско-Китайского ЭКСПО 15 июня Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в работе круглого стола, посвященного торгово-экономическому сотрудничеству регионов России и Китая. Круглый стол прошел с участием руководства и торговых представителей провинций Гуандун и Хэйлунцзян, а также регионов Дальнего Востока России.

Айсен Николаев в своем выступлении выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Якутией и провинциями Китайской Народной Республики и представил приоритетные направления развития экспорта товаров и услуг региона.

В частности, Ил Дархан отметил большой экспортный потенциал Якутии, связанный с развитием туризма, который опирается на природно-климатические условия, заповедные территории, культурно-исторические события. «Основу экспорта Якутии многие годы составляли алмазы, бриллианты и уголь. Сейчас мы развиваем новые направления во внешнеэкономической деятельности – это экспорт IТ-услуг, продукции агропромышленного комплекса. Выход на международные рынки всегда имел определенные сложности, а сейчас это вдвойне сложнее. Необходимо, чтобы продукция имела конкурентные преимущества, причем даже не в цене, а в «бренде». Для нас это в первую очередь бренд экологически чистой, натуральной, безопасной продукции. Сейчас мы над этим много работаем», —  подчеркнул Айсен Николаев.

По итогам 2018 года Якутия занимает 20 место в рейтинге регионов по объему экспорта в России и 2 место в Дальневосточном федеральном округе. Товарооборот республики с Китайской Народной Республикой за прошлый год составил 440,5 млн. долларов США.

Сегодня в республике при поддержке руководства страны созданы две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): «Южная Якутия» и «Индустриальный парк «Кангалассы», продукция которых в том числе ориентирована на экспорт. Также инициированы проекты по заготовке и экспорту  деловой древесины. Планируется создание комплекса по выпуску экспортно-ориентированной пилопродукции с использованием высокотехнологического оборудования в городе Томмот Алданского района.

Айсен Николаев рассказал, что при содействии Правительства Якутии формируются инвестиционные проекты по производству продукции из дикорастущих растений, северной рыбы, которые имеет весьма неплохие перспективы для выхода на международные рынки.

Представители китайской стороны заинтересовались продукциями и услугами, которые предлагает Якутия в рамках расширения торгово-экономических связей с регионами Китайской Народной Республики. Они также выразили готовность к сотрудничеству по совершенствованию механизмов российско-китайских торговых отношений, развития российского экспорта через китайские онлайн-площадки, а также в вопросах защиты интеллектуальной собственности.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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