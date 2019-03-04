Айсен Николаев рассказал, как часть культурного достояния сделать прибыльным делом

В преддверии Дня народного мастера в республике Айсен Николаев принял участие в VI форуме народных мастеров.

«Несмотря на глобализацию и развитие новых технологий, республика относится к числу регионов, сохранивших традиционные народные промыслы как неотъемлемую часть культурного достояния», — сказал глава Якутии, обращаясь к участникам форума. В своем выступлении он обозначил пути дальнейшего развития прикладного искусства и традиционных ремесел.

Айсен Николаев отметил, что за этим стоит большая системная работа: создана серьезная нормативная база по поддержке народных художественных промыслов, учреждены День народного мастера, почетные звания и знаки, основан национальный центр «Симэх», якутяне успешно участвуют в международных и российских фестивалях, многочисленные выставки и мастер–классы проходят в районах республики.

«Художественные народные промыслы сегодня не являются чем-то архаичным, интересным только узкому кругу ценителей. Они востребованы именно как часть нашей современной жизни. И я уверен, что их большой социальный и экономический потенциал нам только предстоит реализовать. Пришло время переходить на новый уровень. Назрела необходимость пересмотреть подходы по поддержке традиционных ремесел и направить ресурсы на их монетизацию. Пора перейти от узковедомственного управления к более комплексной системе, с прицелом на отраслевое развитие и встраивание в структуру экономики республики. Надо помочь мастерам повысить конкурентоспособность их продукции. Помочь им стать предпринимателями, которые не только производят изделия, но и платят налоги, создают рабочие места», – подчеркнул Глава республики.

Для раскрытия экономического потенциала традиционных ремесел, как отметил руководитель региона, нужно, в первую очередь, разработать новую концепцию развития народных художественных промыслов и ремесел в республике. Соответствующее поручение Ил Дархан дал Министерству культуры и духовного развития, Министерству предпринимательства, торговли и туризма для исполнения с Торгово-промышленной палатой республики.

Айсен Николаев также добавил, что развитие прикладного искусства и традиционных ремесел может найти место в реализации национальных проектов, таких, как «Культура», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».