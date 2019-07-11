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Айсен Николаев: Работа идет хорошо, но расслабляться рано

Айсен Николаев 11 июля в рамках рабочей поездки в Олёкминский улус ознакомился с ходом реализации второго этапа программы переселения из аварийного жилищного фонда. 

Глава Якутии проверил строительство многоквартирного дома по улице Карла Миллера в Олекминске. В здание общей площадью 2157 кв. м переселено 136 граждан из 11 аварийных домов. По словам застройщика, в настоящее время на объекте, который будет сдан в эксплуатацию в конце 2020 года, выполнены работы по нулевому циклу и устройству цокольного перекрытия. 

Айсен Николаев также посетил аварийный дом по улице Строда, который был признан таковым в 2012 году. 40 жильцов, проживающих в двухэтажном здании 1968 года постройки, получат новое жильё уже к следующему году. 

По итогам объезда Глава Якутии провёл совещание с участием членов кабмина республики и работников муниципалитета. По первому этапу программы, проинформировал он, в Олекминске расселено 876 граждан на 15 тыс. кв. м. жилья. А второй этап предусматривает расселение 1880 человек на 34 тыс. кв. м. жилья. Общий объём финансирования составит порядка 3 млрд рублей, включая 2 млрд рублей из федерального бюджета и свыше 800 миллионов рублей из бюджета республики. 

Айсен Николаев положительно оценил ход реализации программы в районе и отметил необходимость учета всех допущенных на первом этапе ошибок. 

«Хочу отметить, что работа по расселению из аварийного жилья в Олекминском районе идёт хорошо, но расслабляться рано. Надо учесть все проблемы, которые мы наблюдали в предыдущие годы, в том числе и по соблюдению сроков. Убежден, что второй этап очень серьезной для нас программы будет реализован гораздо лучше», — заключил руководитель республики.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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