АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  62.87
 70.79
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.07.2019, 16:02
Якутия
Айсен Николаев проверил качество строящихся объектов в Алданском районе
21.07.2019, 13:46
Лонгрид
В Якутске снова пропал памятник Карасю
21.07.2019, 12:34
Спорт
Якутянка стала чемпионкой Европы!
21.07.2019, 11:41
Происшествия
Пожары в бесхозных строениях в Нерюнгри, Алдане и Кызыл-Сыре
21.07.2019, 10:19
Общество
День Казанской иконы Божией Матери — что нельзя делать 21 июля
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
21.07.2019, 9:04
Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
21.07.2019, 0:05
Общество
Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады
21.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 21 июля 2019
20.07.2019, 22:53
Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
20.07.2019, 22:31
Якутия
Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
20.07.2019, 22:16
Желток
Дневник будущей мамочки
20.07.2019, 19:54
Общество
Видео
Эксклюзив
Как выйти из семейного ада?
20.07.2019, 18:11
Якутия
Айсен Николаев поздравил с 95-летием золотодобывающей промышленности Якутии
20.07.2019, 15:09
Политика
Видео
Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью
20.07.2019, 14:17
Происшествия
Резонанс
Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась
20.07.2019, 13:25
Якутск
Фотофакт
Возле Верховного суда Якутии провалился асфальт
20.07.2019, 13:12
Якутия
Приветствие Айсена Николаева
20.07.2019, 11:17
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
20.07.2019, 11:12
Общество
Фотофакт
Журналист «Якутска вечернего» возглавила газету
20.07.2019, 9:26
Общество
Дети мира на первой смене Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира»
20.07.2019, 0:04
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
20.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 20 июля 2019
19.07.2019, 23:29
Экономика
Бесплатный мастер-класс по росписи на фарфоре
19.07.2019, 21:55
Якутия
Утверждён состав Оргкомитета в честь 75-летия Романа Дмитриева
19.07.2019, 21:36
Происшествия
Резонанс
Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами
19.07.2019, 21:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20-22 июля
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
19.07.2019, 19:43
Происшествия
В Якутске за пьяную езду пойманы более 150 водителей
19.07.2019, 19:17
Якутск
Спикер Гордумы бросил вызов спикеру Ил Тумэна
19.07.2019, 18:58
Якутск
С 21 июля проезд по Хатынг-Юряхскому шоссе будет закрыт
19.07.2019, 18:09
Экология
Роспотребнадзор зафиксировал в Батагае опасное загрязнение воздуха
19.07.2019, 17:38
Происшествия
С начала этой недели в Якутске произошло 38 ДТП
19.07.2019, 17:28
Происшествия
ГАИ просит помочь в поисках водителя на черном джипе, сбившего ребенка на велосипеде
19.07.2019, 17:13
Происшествия
В Среднеколымском районе задержан подозреваемый в убийстве работника строительной бригады
19.07.2019, 16:52
Спорт
Арыйаан Тютрин пройдет отборочный турнир на чемпионат мира
19.07.2019, 16:39
Происшествия
Видео
В Якутске никто не купил электроскутер с рук у пожилого человека
19.07.2019, 16:31
Происшествия
Мошенники стали выманивать в соцсетях деньги на похороны
19.07.2019, 16:19
Якутск
В Якутске ожидаются временные отключения холодной воды
19.07.2019, 16:11
Экономика
Электроснабжение поселка Усть-Нера восстановлено
19.07.2019, 15:59
Погода
В субботу погода в Якутске нормализуется
19.07.2019, 15:42
Происшествия
В пяти районных больницах Якутии выдавалась сомнительная молочная смесь
19.07.2019, 15:32
Судебная хроника
Дело о банкротстве «Якуткурорта» прекращено
19.07.2019, 15:22
Якутск
Скандал
Мэрия Якутска огорошила эстонцев
19.07.2019, 14:45
Культура & Образование
В Центре «Сосновый бор» готовят детям «страновые полдники»
19.07.2019, 14:30
Культура & Образование
Быть библиотекарем – престижно и модно! 
19.07.2019, 14:15
Красота & Здоровье
Якутские неврологи обсудили актуальные темы в Санкт-Петербурге
19.07.2019, 14:00
Общество
Волонтеры «Молодой гвардии» помогли пострадавшим от наводнения в Иркутской области
19.07.2019, 13:00
Политика
В Якутии родители требуют полное секвенирование генома
19.07.2019, 12:48
Якутия
Фотофакт
Эксклюзив
Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы
19.07.2019, 12:44
Политика
О реализации Национального проекта «Культура» расскажут гражданам
19.07.2019, 12:31
Финансы
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
19.07.2019, 12:18
Культура & Образование
Анонс
В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России
19.07.2019, 12:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезды итальянского цирка: Мы не бьем животных!
19.07.2019, 11:53
Некролог
«Единая Россия» выражает соболезнования
19.07.2019, 11:40
Якутия
Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске
19.07.2019, 11:27
Общество
Прокуроры помогли получить зарплату
19.07.2019, 11:14
Происшествия
Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки
19.07.2019, 11:02
Якутск
Автобус 25 поменял маршрут движения
19.07.2019, 10:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: ФГАУ «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский»
19.07.2019, 10:36
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
19.07.2019, 10:23
Судебная хроника
Якутянин ударил полицейского
19.07.2019, 10:11
Экономика
Чем отличается текущий от капитального ремонта?
19.07.2019, 10:00
Происшествия
Видео
Информационное сообщение УФСБ России по Якутии
19.07.2019, 9:48
Экономика
За шесть месяцев Якутскэнерго нанесен ущерб на 67 млн рублей
19.07.2019, 9:35
Происшествия
Пожар на ул. Кальвица
19.07.2019, 9:32
Якутск
Эксклюзив
Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
19.07.2019, 9:24
Общество
Из Якутии депортированы 184 мигранта
19.07.2019, 9:12
Культура & Образование
В Якутии ищут останки динозавров
19.07.2019, 9:00
Экономика
Теплоэнергосервис проводит масштабную ремонтную кампанию
19.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 19 июля 2019
Якутия
21 июля 2019, 16:02
117

Айсен Николаев проверил качество строящихся объектов в Алданском районе

20 июля глава Якутии Айсен Николаев проверил ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алданского района.

Он посетил строящиеся многоквартирные дома по адресам ул. Дивизионная, 36 и ул. Строителей, 1А города Алдан, проверил качество строящихся объектов, обсудил с подрядными организациями ход работы и сроки исполнения строительства зданий. Глава региона поручил строго придерживаться заявленных сроков, контролировать проведение соответствующих конкурсов. Все работы будут выполнены до 2020 года, заверили подрядные организации.

Главе Якутии доложили об исполнении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», по итогам которой в Алданском районе расселено 33 многоквартирных дома общей площадью 17 500 кв.  метров.  Всего программой охвачено 418 семей, построено 12 многоквартирных домов.

На данный момент в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в городе Алдан строится пять многоквартирных домов. В целом по району помимо них ведется строительство еще 13 многоквартирных домов.

«Я вижу, что недавняя критика с моей стороны возымела действие. Серьёзно подтянулись и районы, и местное самоуправление на уровне посёлков и городов Алдана.  По тем данным, которые у нас есть, мы видим, что уже сейчас будет закладываться жильё по программе, которое будет реализовываться в 2021-м году.  Это значит, что программа 2019, 2020 и 2021 годов будет полностью исполнена, а в следующем году, надеюсь, что такими же опережающими темпами будут строиться дома, которые вошли в программу 2022-2024 годов», – сказал глава.

Вместе с тем, Айсен Николаев отметил, что Алдан находится в числе лидеров по показателям аварийного жилья. Он поручил руководству района усилить совместную работу с местными муниципалитетами, активизировать распределение аварийных помещений по способу расселения. «181 тысяч с лишним квадратных метров аварийного жилья – это большая цифра. Муниципальному району совместно с республиканскими структурами предстоит серьёзно работать для того, чтобы коренным образом улучшить качество жизни населения Аланского района», – подытожил глава.

 

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
16.07.2019, 8:37
Происшествия
В Якутии погибло трое детей и четверо взрослых
17.07.2019, 13:56
Экономика
Эксклюзив
Новый пост Афанасия Максимова
16.07.2019, 8:45
Происшествия
В Якутской колонии без вести пропал человек
15.07.2019, 19:18
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
16.07.2019, 10:29
Происшествия
Экстра
В Якутии встреча с медведем привела к несчастному случаю
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
20.07.2019, 22:53
Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
15.07.2019, 22:36
Происшествия
Страшная трагедия на Лене: утонули дети, пропали взрослые
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
21.07.2019

Якутянка стала чемпионкой Европы!

Резонанс
Политика
21.07.2019

Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения

Якутия
21.07.2019

Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»

Желток
20.07.2019

Дневник будущей мамочки

Видео
Эксклюзив
Общество
20.07.2019

Как выйти из семейного ада?

Видео
Политика
20.07.2019

Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью

Резонанс
Происшествия
20.07.2019

Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась

Фотофакт
Якутск
20.07.2019

Возле Верховного суда Якутии провалился асфальт