Айсен Николаев проверил качество строящихся объектов в Алданском районе

20 июля глава Якутии Айсен Николаев проверил ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алданского района.

Он посетил строящиеся многоквартирные дома по адресам ул. Дивизионная, 36 и ул. Строителей, 1А города Алдан, проверил качество строящихся объектов, обсудил с подрядными организациями ход работы и сроки исполнения строительства зданий. Глава региона поручил строго придерживаться заявленных сроков, контролировать проведение соответствующих конкурсов. Все работы будут выполнены до 2020 года, заверили подрядные организации.

Главе Якутии доложили об исполнении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», по итогам которой в Алданском районе расселено 33 многоквартирных дома общей площадью 17 500 кв. метров. Всего программой охвачено 418 семей, построено 12 многоквартирных домов.

На данный момент в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в городе Алдан строится пять многоквартирных домов. В целом по району помимо них ведется строительство еще 13 многоквартирных домов.

«Я вижу, что недавняя критика с моей стороны возымела действие. Серьёзно подтянулись и районы, и местное самоуправление на уровне посёлков и городов Алдана. По тем данным, которые у нас есть, мы видим, что уже сейчас будет закладываться жильё по программе, которое будет реализовываться в 2021-м году. Это значит, что программа 2019, 2020 и 2021 годов будет полностью исполнена, а в следующем году, надеюсь, что такими же опережающими темпами будут строиться дома, которые вошли в программу 2022-2024 годов», – сказал глава.

Вместе с тем, Айсен Николаев отметил, что Алдан находится в числе лидеров по показателям аварийного жилья. Он поручил руководству района усилить совместную работу с местными муниципалитетами, активизировать распределение аварийных помещений по способу расселения. «181 тысяч с лишним квадратных метров аварийного жилья – это большая цифра. Муниципальному району совместно с республиканскими структурами предстоит серьёзно работать для того, чтобы коренным образом улучшить качество жизни населения Аланского района», – подытожил глава.