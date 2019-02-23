Айсен Николаев проверил ход подготовки к Кубку мира

Глава республики Айсен Николаев сегодня, 23 февраля, ознакомился с ходом подготовительных работ спорткомплекса «Триумф» к Кубку мира по вольной борьбе в Якутске, сообщает телеканал «Якутия 24».

До начала международных соревнований осталось менее месяца. Монтажные и отделочные работы ведут шесть подрядных организаций. Первоочередное внимание уделяется соревновательной зоне: трибунам, матам, оформлению, напольным покрытиям и настилам.

Обновляются спортивные покрытия и инвентарь. Производится реновация гостиницы для спортсменов и Центра спортивной медицины и реабилитации, где участники Кубка будут проходить ежедневный осмотр, а также восстанавливаться после физических нагрузок.

По словам организаторов, готовность объектов составляет 75%. По итогам осмотра, Айсен Николаев обозначил ряд вопросов и мер по обеспечению безопасности.

Глава республики летом прошлого года предложил выдвинуть Якутск для проведения Кубка мира по вольной борьбе — 2019. Предложение было поддержано, и международное мероприятие впервые пройдет на территории России после восьмилетнего перерыва.

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