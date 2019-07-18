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Айсен Николаев проверил ход исполнения членами правительства персональных поручений

Глава Якутии Айсен Николаев 18 июля провел совещание о ходе исполнения членами правительства персональных поручений на 2019 год.  

Айсен Николаев подчеркнул, что со дня формирования и утверждения перечня персональных поручений прошло уже полгода, и сейчас пришло время подвести промежуточные итоги и проверить ход исполнения поставленных задач, которые станут основополагающими при оценке эффективности и результативности деятельности органов государственной власти по итогам 2019 года.

О ходе исполнения персональных поручений главы РС (Я) исполнительными органами государственной власти доложил председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Он отметил, что одной из ключевых задач правительства является эффективная реализация национальных проектов. В 2019 году в республике реализуется 41 региональный проект, среди наиболее значимых результатов которого, можно отметить расселение 13,5 тыс. кв. м. аварийного жилья, ввод 8 детских садов, строительство порядка 150 км автомобильных дорог, обеспечение нового уровня доступности первичной медико-санитарной помощи. Для достижения ключевых показателей социально-экономического развития республики и повышения качества жизни населения главой Якутии членам правительства дано 100 персональных поручений, из которых исполнено – 8, в работе с высокими показателями исполнения в ближайший период находится – 69,  в работе с прогнозируемым нарушением установленных сроков находится – 23 поручения. 

«Несмотря на имеющиеся риски и нерешенные вопросы, хочу отметить эффективность практики персонализации поручений по ключевым для республики направлениям. Повышение личной ответственности исполнителей и эффективное межведомственное взаимодействие необходимы для функциональной перезагрузки системы государственного управления. Мы прогнозируем, что до конца года перечень персональных поручений членами правительства будет исполнен в пределах 80%», — отметил премьер Якутии.

Также в ходе совещания об исполнении индивидуальных персональных поручений и поручений по курируемым отраслевым министерствам доложились заместители председателя правительства РС (Я). Они проинформировали об исполненных задачах и представили отчет о поручениях, которые на сегодняшний день находятся в стадии исполнения и требуют строго контроля. 

По итогам совещания было отмечено, что в целом работа по исполнению персональных поручений главы Якутии членами правительства ведется, имеются и исполненные поручения, и поручения с высокой долей отработки.

«Вместе с тем, имеется ряд принципиально важных для развития республики направлений, по которым работа должна быть усилена. Все персональные поручения, прежде всего, направлены на улучшение качества жизни людей, поэтому они должны выполняться неукоснительно за счет четкой координации и эффективной работы всех органов исполнительной власти республики», — резюмировал по итогам совещания Айсен Николаев.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 
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