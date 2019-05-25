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25 мая 2019, 12:24
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Айсен Николаев провел заседание Попечительского совета по выявлению и поддержке одаренных детей

Глава Якутии Айсен Николаев и член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева 24 мая провели первое заседание Попечительского совета Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей.

Айсен Николаев отметил, что сегодня Якутия ставит амбициозную задачу – в предстоящее пятилетие войти в число 15-ти ведущих регионов страны по качеству образования. «Для этого нам необходимо объединить все усилия общества: власти, бизнеса, образования, науки, культуры. Мы все должны стать партнерами по созданию современной образовательной среды, которая настроена на успех каждого одаренного ребенка. Именно в этом я вижу глобальную цель Регионального центра и работу Попечительского совета», – сказал Глава республики.

Айсен Николаев подчеркнул, что в создании Регионального центра ролевой моделью выстраивания работы с одаренными детьми является образовательный центр «Сириус». Он напомнил о словах Президента РФ Владимира Путина о том, что нужно создавать целое созвездие таких площадок и выразил уверенность, что якутский Региональный центр станет ярким бриллиантом в этом созвездии.

Отдельно был затронут вопрос, связанный с созданием в республике современной образовательной инфраструктуры. Благодаря поддержке федерального центра в республике в ближайшие годы будут введены образовательные центры международного уровня: новый учебный корпус Малой академии наук в Хангаласском улусе, Международная Арктическая школа в городе Якутске. В рамках плана социального развития центров экономического роста Дальнего Востока при поддержке заместителя Председателя Правительства РФ — Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, выделены средства на строительство Центра отдыха и оздоровления детей «Полярная звезда» в п. Табага. Также к 2024 году планируется открытие Республиканской IT-гимназии. «На базе этих опорных центров должна развиваться научно-образовательная сеть, которая с использованием цифровых технологий охватит всю республику. Наша задача, чтобы все передовые знания и возможности были доступны для всех детей нашей республики, даже проживающих в самых отдаленных районах», — подчеркнул Глава Якутии.

Руководитель Образовательного Фонда «Талант и Успех» Елена Шмелева отметила, что сегодня в Якутии создаются огромные возможности для раскрытия талантов и способностей детей. «Первые Региональные центры прежде всего, создаются в самых сильных регионах, которые в перспективе могут стать площадкой для создания межрегиональных центров. Уверена, что Якутия станет именной такой площадкой», — заявила Елена Шмелева.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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