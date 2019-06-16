Айсен Николаев провел встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян

Второй день участия официальной делегации Якутии в VI Российско-Китайском ЭКСПО начался с рабочей встречи Главы Якутии Айсена Николаева с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Ван Вэньтао.

В ходе встречи стороны проявили взаимную заинтересованность в развитии и укреплении многосторонних связей на стабильной долгосрочной основе и обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся укрепления и расширения межрегионального сотрудничества, экономических отношений, а также наращивания несырьевого экспорта.

В частности Айсен Николаев внес предложение о создании Межрегиональной комиссии по сотрудничеству, которая бы занималась координацией и реализацией совместных проектов сторон. Глава Якутии предложил губернатору Хэйлунцзяна совместными усилиями определить один конкретный проект, который даст старт деятельности межрегиональной комиссии и будет реализован до конца следующего года.

В свою очередь Ван Вэньтао поддержал предложение Айсена Николаева и отметил, что на фоне развития российско-китайских отношений, когда лидеры двух стран определили их направление, регионы Китая открыты для установки конструктивных деловых связей с правительством и представителями бизнеса крупнейшего российского региона. Он также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча с Главой Якутии положит начало новому межрегиональному сотрудничеству в ключевых отраслях экономики и социальной политики.

Далее Айсен Николаев и Ван Вэньтао подписали План совместных действий на 2019-2022 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и Народным правительством провинции Хэйлунцзян о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

План совместных действий призван оказать содействие регионам России и Китая в развитии экономики и укреплению гуманитарного сотрудничества в области культуры, туризма и спорта.