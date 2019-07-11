Айсен Николаев прокомментировал слухи о своей отставке

Айсен Николаев провел очередной прямой эфир на своих страницах в соцсетях Instagram, Вконтакте, Facebook и Одноклассники. Он ответил на вопросы якутян по земельным вопросам, по проблемам на селе, пожарам, экологии и другим, сообщает ЯСИА.

Задали ему вопрос и по сегодняшнему обыску в Доме правительства. По словам главы, это было связано с уголовным делом 2013 года и по вопросам о контрактах 2017 года, информация от первого зампреда Алексея Колодезникова была получена, а сам визит длился порядка 20 минут. «Сегодня были взяты пояснения у первого зампреда, министерства транспорта, дополнительные документы были получены. Соответствующим образом эта работа будет доведена до конца. Те, кто совершил тот подлог, в результате которого несколько миллионов рублей было похищено из бюджета республики, должны ответить по закону», — прокомментировал Айсен Николаев.

Также он опроверг слухи о том, что собирается уйти на повышение и заменить в должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Вопросы и предложения, которые поступили во время прямого эфира, будут систематизированы и, по словам руководителя региона, не останутся без внимания.