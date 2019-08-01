Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами

Во время очередного эфира информационной передачи «Что это значит?» (ЧЭЗ) федерального канала РБК затронули тему лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. О том, как регион борется со стихийным бедствием, в том числе в так называемой зоне контроля, рассказал Глава Якутии Айсен Николаев.

«Надо понимать, что все лесные пожары, которые расположены в зоне контроля и которые формально тушить не надо, разгораясь, постепенно могут представлять серьезную опасность и для населенных пунктов, и для деятельности промышленных объектов. Уничтожаются линии электропередачи, линии связи. Мы с этим сталкиваемся постоянно и по возможности пытаемся тушить сразу, как видим через авиамониторинг. Этот способ не дает пожарам разрастаться. Когда пожар действует на территории в сотни тысяч гектаров, никакими техническими силами его невозможно потушить», – сказал руководитель республики.

Отметим, что лесопожарная ситуация в Якутии находится под личным контролем Айсена Николаева. По состоянию на 1 августа в республике ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 1 431,00 га. Локализовано 6 пожаров, к тушению привлечено всего 699 человек, задействовано 65 единиц техники.

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