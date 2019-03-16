Айсен Николаев приветствует участников, организаторов и гостей Кубка мира

Дорогие друзья!

От имени жителей многонациональной Республики Саха (Якутия) и от себя лично рад приветствовать всех участников, организаторов и гостей Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин!

Впервые в истории турнир мирового масштаба по вольной борьбе проходит в столице республики – городе Якутске. Это важнейшее спортивное событие не только для Якутии и Дальнего Востока, но и для всей России, большая честь и огромная ответственность для нас!

В Кубке мира 2019 года принимают участие национальные сборные восьми главных борцовских держав мира: России, США, Ирана, Кубы, Японии, Турции, Грузии и Монголии. Мы гордимся тем, что в Якутию съехались сильнейшие борцы планеты, руководители спорта, тренеры, болельщики из многих стран.

Мы, якутяне, на Кубке мира по вольной борьбе, все как один будем болеть за наших земляков Арыйаана Тютрина и Виктора Рассадина, вошедших в состав сборной России. Уверен, что наши борцы достойно представят сборную России, порадуют нас своим мастерством, стремлением к победе, спортивным характером и силой духа, покажут честную и бескомпромиссную борьбу.

Проведение Кубка мира в Якутске подтверждает, что наша республика является одним из мировых центров развития вольной борьбы. Мы воспринимаем этот турнир как знак уважения Якутии и признание заслуг наших выдающихся борцов. Высокие достижения именитых представителей якутской школы борьбы, у истоков которой стоял великий тренер Дмитрий Петрович Коркин, его воспитанники — олимпийцы Роман Дмитриев, Павел Пинигин, Александр Иванов, прославленный борец современности Виктор Лебедев, наглядно продемонстрировали серьезный потенциал и победные традиции якутян на мировой арене.

Республика Саха (Якутия) – один из ведущих спортивных регионов России, а борьба для якутян больше, чем спорт. Это неотъемлемая часть культуры и традиций народов, проживающих в нашем суровом северном крае. Соревнования мирового уровня мы проводим в Якутске, в первую очередь, для наших преданных поклонников вольной борьбы. Немного найдется в мире мест, где вольную борьбу любят также сильно, как в Якутии. Наши болельщики достойны такого подарка!

Уверен, что Кубок мира пройдет в честной и бескомпромиссной борьбе, станет настоящим праздником спорта и дружбы!

От всей души желаю участникам турнира удачи на якутском ковре, захватывающих поединков, высоких результатов и новых побед, а гостям и болельщикам – ярких, незабываемых впечатлений! Пусть победит сильнейшая команда!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев