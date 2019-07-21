Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана

В рамках мероприятий, посвящённых 95-летию золотодобывающей промышленности Якутии, глава республики Айсен Николаев возложил цветы к памятнику первооткрывателям Алдана Михаилу Тарабукину и Вольдемару Бертину.

Девяносто пять лет назад в Алдане с открытием в июне 1923 года золотоносной россыпи на ручье Незаметный началась славная летопись истории золотодобывающей промышленности Якутии.

Алданцы гордятся именами ветеранов золотодобывающей отрасли, тружениками, которые, не щадя себя, преодолевая все трудности, добывали для страны золото. Отлитый из бронзы памятник, олицетворяющий гордость и уважение ко всем, кто стоял у истоков возникновения и зарождения новой отрасли, был воздвигнут в 1974 году в честь 50-летия золотодобывающей промышленности республики.

Айсен Николаев отметил, что труд первооткрывателей золотодобывающей промышленности в суровых природных климатических условиях Якутии достоин самой высокой оценки. Вот уже несколько поколений золотодобытчиков Алданского района своими делами приумножают славу нашей республики, достойно продолжают славные трудовые традиции, развивают горнодобывающий комплекс республики, внедряют новые технологии, вносят вклад в рост золотовалютных резервов России и укрепляют промышленный потенциал страны.

В церемонии возложении цветов также приняли участие члены Правительства республики, работники золотодобывающих предприятий района АО «Полюс Алдан», ПАО «Селигдар» и других, ветераны и работники золотодобывающей промышленности, жители и гости Алданского района.