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Политика
20 февраля 2019, 9:00
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Айсен Николаев принял участие в совещании премьер-министра РФ по вопросам обращения с ТКО

Глава Якутии Айсен Николаев 19 февраля в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании по вопросам перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Совещание провел Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Отметим, что с 1 января 2019 года регионы России перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Переход на новую систему подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также определение региональных операторов в каждой из территориальных зон.

«Большинство субъектов Российской Федерации уже успели перейти на новую систему обращения с отходами либо на всей территории, либо в отдельных районах. Реформа сложная и мы готовили ее долго. Федеральный центр принял все меры, которые необходимы для эффективной реализации реформы, сейчас дело за регионами. Пока те процессы, которые начались с вводом новых преобразований, проходят без серьезных сбоев. Я просил бы глав субъектов не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос в сфере своего пристального внимания», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он также сообщил, что со стороны российского правительства будут приниматься меры, направленные на облегчение перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Это и утверждение паспорта федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», и принятие постановления о сохранении тарифов за размещение ТКО на 2019-2020 годы на уровне 2018 года.

В настоящее время на новую систему обращения с отходами перешли 70 субъектов Российской Федерации, в их числе и Республика Саха (Якутия).  В соответствии с федеральным законодательством территория республики поделена на пять зон: Центральную, Центрально-Восточную, Южную, Западную и Северно-Арктическую.

С 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО переведены 21 район и 2 городских округа в четырех зонах Якутии. В Северно-Арктической  зоне переход на новую систему планируется со следующего года, что позволит более тщательно подготовиться к данному переходу.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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