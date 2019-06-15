Айсен Николаев принял участие в открытии российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО

Глава Якутии Айсен Николаев 15 июня в столице провинции Хэйлунцзян Харбине вместе с заместителем председателя Правительства Якутии Кириллом Бычковым и представителем Якутии в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской народной республике Степаном Андреевым принял участие в торжественной церемонии открытия российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО.

Российско-Китайское ЭКСПО – это ежегодная международная выставка, призванная способствовать развитию и укреплению двустороннего сотрудничества России и Китая.

В этом году общая площадь выставки составляет свыше 86 тыс. кв. м. Выставочные зоны разделены на тематические павильоны, где представлены проекты, охватывающие все области сотрудничества России и Китая, начиная от сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, заканчивая электронной торговлей, аэрокосмической промышленностью, культурой и инфраструктурой.

После церемонии официального открытия международной выставки, заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, гости и участники ЭКСПО ознакомились с павильонами Российского экспортного центра, китайских городов Хэйхэ и Суйфэньхэ, в том числе осмотрели экспозицию Республики Саха (Якутия).

В этом году Якутия определена главным региональным партнером Российско-Китайского ЭКСПО с российской стороны. Общая площадь экспозиции республики занимает свыше 400 кв. м. Центр якутского павильона украшает шестиметровое Древо жизни – Аал Луук мас.

Гости осмотрели все тематические зоны якутской экспозиции, каждая из которых рассказывает о главных туристических брендах республики, экспортно-ориентированных предприятиях и их продукциях, инвестиционных проектах в сфере недропользования, алмазно-бриллиантового комплекса до проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, IT-индустрии. Также на стенде «Образование и инновации» гости выставки ознакомились с деятельностью и проектами Арктического инновационного центра СВФУ им. М.К. Аммосова.

По итогам осмотра экспозиции Якутии, почетные гости и участники ЭКСПО — 2019 высоко оценили проекты республики и отметили ее потенциал в укреплении межрегиональных связей.

Отметим, что в этом году главной темой Российско-Китайского ЭКСПО определено межрегиональное сотрудничество Китая и России.

ЭКСПО-2019 проходит в год 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Поэтому на площадках выставки особое внимание будет уделено программе углубления взаимовыгодного сотрудничества между странами.