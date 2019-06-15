АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
24
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.43
 72.70
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.06.2019, 17:00
Якутия
Якутия планирует сотрудничать с провинцией Гаундун Китая
15.06.2019, 16:54
Якутия
Айсен Николаев принял участие в открытии российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО
15.06.2019, 16:53
Якутия
Айсен Николаев выступил на пленарном заседании Второго Российско-Китайского форума в Харбине
15.06.2019, 16:51
Якутия
Айсен Николаев рассказал об экспортном потенциале Якутии
15.06.2019, 16:01
Общество
Молодое сердце фестиваля
15.06.2019, 16:00
Общество
Некролог
Министерство культуры и духовного развития выражает соболезнование
15.06.2019, 13:23
Красота & Здоровье
Детская инфекционная. Здесь нужен определенный склад характера
15.06.2019, 13:21
Якутск
Депутат поздравляет с праздником
15.06.2019, 13:19
Культура & Образование
Афиша
Репертуар кинотеатра «Россия» с 15 по 18 июня
15.06.2019, 13:09
Общество
Троица 2019 — что нельзя делать, история, традиции и обычаи праздника
15.06.2019, 11:15
Общество
Троицкая родительская суббота 2019
15.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
15.06.2019, 10:00
Якутия
В положение Республиканской деловой игры «МИНИСТР» внесены изменения
15.06.2019, 9:34
Якутия
В Якутии проходит выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике 
15.06.2019, 9:30
Якутск
В Якутске избран председатель Молодежной администрации при главе города
15.06.2019, 9:28
Происшествия
Фотофакт
Минэкологии проводит проверку по факту загрязнения рек Алданского района
15.06.2019, 1:03
Красота & Здоровье
Валентина Васильева: О том, что стану педиатром, я твердо решила еще в 5 лет
15.06.2019, 0:57
Общество
Энергетики Центрального РЭС соревновались в пожарно-прикладном мастерстве
15.06.2019, 0:20
Общество
Сегодня день рождения руководителей, телезвезды и звезды эстрады
15.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 15 июня 2019
14.06.2019, 22:17
Якутия
Айсен Николаев возложил живые цветы к памятнику освобождения Северо-Востока Китая
14.06.2019, 22:03
Общество
Некролог
Руководство Якутии выражает соболезнование
14.06.2019, 22:00
Общество
Некролог
Скончался легендарный оперный якутский певец
14.06.2019, 19:00
Якутск
Ярмарка пристройства животных «Счастье в каждый дом» пройдет в Якутске
14.06.2019, 18:25
Общество
Некролог
Скончался основатель кафедры журналистики Олег Якимов
14.06.2019, 18:20
Якутск
Игорь Шпектор проинспектировал сферу ЖКХ в Якутске
14.06.2019, 18:00
Якутия
В Якутске подвели итоги первого собрания Ленского клуба
14.06.2019, 17:51
Экология
Резонанс
Экологи о найденных лосятах: подбирать диких животных нельзя
14.06.2019, 17:40
Якутия
Айсен Николаев встретился с молодыми врачами
14.06.2019, 17:25
Красота & Здоровье
Интервью
Максим Макиевский: «Люди, с которыми ты работаешь, определяют твою жизнь»
14.06.2019, 17:20
Общество
Фотофакт
Эксклюзив
Женщины вышили красочное панно к празднику Ысыах
14.06.2019, 17:10
Происшествия
80 пьяных водителей пойманы за рулем в Якутске
14.06.2019, 17:00
Якутия
В Якутию доставлено более миллиона посылок
14.06.2019, 16:51
Происшествия
Мать-кукушка накопила алиментов почти на миллион рублей
14.06.2019, 16:40
Красота & Здоровье
Интервью
Татьяна Ряснова, акушерка Перинатального центра, о 48 годах работы в роддоме
14.06.2019, 16:25
Якутск
Якутские архитектурные проекты стали победителями престижного конкурса
14.06.2019, 16:15
Якутия
Молодежь зовут во власть
14.06.2019, 16:00
Экология
Прокуратура проверяет разлив нефтепродуктов на трубопроводе «Иреляхское»
14.06.2019, 15:47
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Местникова: допрос иркутского эксперта по видеосвязи
14.06.2019, 15:40
Якутия
Председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова в гостях у проекта «Правительство LIVE»
14.06.2019, 15:34
Культура & Образование
Эксклюзив
Сергей Сюльский претендовал на роль директора театра?
14.06.2019, 15:25
Общество
Понтонную переправу восстановили, движение на трассе «Вилюй» открыто
14.06.2019, 15:15
Якутия
Малому и среднему бизнесу расскажут о нацпроекте по предпринимательству
14.06.2019, 14:58
Якутия
Председатель правительства Якутии погружен в новый проект
14.06.2019, 14:35
Погода
Прогноз на выходные: погода без осадков
14.06.2019, 14:22
Происшествия
В 202 микрорайоне нашли подозрительный пакет
14.06.2019, 14:15
Якутия
В Якутске продолжаются занятия в летней Школе дизайна
14.06.2019, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Работа в зоне повышенного риска. Интервью рентгенолаборанта
14.06.2019, 13:45
Политика
Партийные ряды пополняются новыми членами
14.06.2019, 13:30
Культура & Образование
Афиша
Ночь в филармонии
14.06.2019, 13:15
Финансы
Позитив
Алмазэргиэнбанк наградил победителя акции «Обменяй монеты»
14.06.2019, 13:08
Светская хроника
Instagram
Фанаты «залайкали» фото якутской знаменитости
14.06.2019, 13:00
Экология
Люди на мерзлотных ландшафтах
14.06.2019, 12:45
Судебная хроника
В Якутии экс-руководитель признался в присвоении 3,8 млн рублей
14.06.2019, 12:33
Красота & Здоровье
Интервью
Больничный уют: интервью сестры – хозяйки
14.06.2019, 12:22
Якутия
Движение по переправе через реку в Якутии временно закрыто
14.06.2019, 12:22
Экономика
Энергетики проводят капитальный ремонт электросетей «КВГЭС – Айхал»
14.06.2019, 12:09
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!
14.06.2019, 12:01
Судебная хроника
Люди в погонах оказались на скамье подсудимых
14.06.2019, 11:57
Экономика
Якутскэнерго: встречайте лето без долгов!
14.06.2019, 11:44
Экология
О ликвидации разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе
14.06.2019, 11:30
Происшествия
86 человек тушат лесные пожары в Якутии
14.06.2019, 11:19
Происшествия
Еще один якутянин поверил лжесотруднику банка
14.06.2019, 11:12
Экономика
Обсуждены вопросы развития Арктических районов Якутии
14.06.2019, 10:58
Красота & Здоровье
Интервью
«Сердечное» интервью
14.06.2019, 10:46
Происшествия
В разных районах Якутска вспыхнул пожар
14.06.2019, 10:42
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
14.06.2019, 10:35
Якутия
О чем говорили Айсен Николаев и Александр Крутиков
14.06.2019, 10:24
Финансы
Фотофакт
Россельхозбанк поддержал Ысыах АККОР
14.06.2019, 10:12
Судебная хроника
Руководитель казенного учреждения «обогатился» за счет бюджета?
14.06.2019, 10:00
Экономика
Объявление
Сегодня в Тулагино работает выездная касса Энергосбыта
14.06.2019, 9:49
Судебная хроника
В Якутске осуждена гендиректор производственно-инвестиционной компании
Якутия
15 июня 2019, 16:54
90

Айсен Николаев принял участие в открытии российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО

Глава Якутии Айсен Николаев 15 июня в столице провинции Хэйлунцзян Харбине вместе с заместителем председателя Правительства Якутии Кириллом Бычковым и представителем Якутии в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской народной республике Степаном  Андреевым принял участие в торжественной церемонии открытия российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО.

Российско-Китайское ЭКСПО – это ежегодная международная выставка, призванная способствовать развитию и укреплению двустороннего сотрудничества России и Китая.

В этом году общая площадь выставки составляет свыше 86 тыс. кв. м. Выставочные зоны разделены на тематические павильоны, где представлены проекты, охватывающие все области сотрудничества России и Китая, начиная от сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, заканчивая электронной торговлей, аэрокосмической промышленностью, культурой и инфраструктурой.

После церемонии официального открытия международной выставки, заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и заместитель Председателя  Китайской Народной Республики Ван Цишань, гости и участники ЭКСПО ознакомились с павильонами Российского экспортного центра, китайских городов Хэйхэ и Суйфэньхэ, в том числе осмотрели экспозицию Республики Саха (Якутия).

В этом году Якутия определена главным региональным партнером Российско-Китайского ЭКСПО с российской стороны. Общая площадь экспозиции республики занимает свыше 400 кв. м. Центр якутского павильона украшает шестиметровое Древо жизни – Аал Луук мас.

Гости осмотрели все тематические зоны якутской экспозиции, каждая из которых рассказывает о главных туристических брендах республики, экспортно-ориентированных предприятиях и их продукциях, инвестиционных проектах в сфере недропользования, алмазно-бриллиантового комплекса до проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, IT-индустрии. Также на стенде «Образование и инновации» гости выставки ознакомились с деятельностью и проектами Арктического инновационного центра СВФУ им. М.К. Аммосова.

По итогам осмотра экспозиции Якутии, почетные гости и участники ЭКСПО — 2019 высоко оценили проекты республики и отметили ее потенциал в укреплении межрегиональных связей.

Отметим, что в этом году главной темой Российско-Китайского ЭКСПО определено межрегиональное сотрудничество Китая и России.

ЭКСПО-2019 проходит в год 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Поэтому на площадках выставки особое внимание будет уделено программе углубления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
10.06.2019, 19:13
Происшествия
В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!
15.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
14.06.2019, 9:05
Происшествия
В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент
10.06.2019, 11:38
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария произошла в Якутске
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
14.06.2019, 16:40
Красота & Здоровье
Интервью
Татьяна Ряснова, акушерка Перинатального центра, о 48 годах работы в роддоме
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Некролог
Общество
15.06.2019

Министерство культуры и духовного развития выражает соболезнование

Красота & Здоровье
15.06.2019

Детская инфекционная. Здесь нужен определенный склад характера

Афиша
Культура & Образование
15.06.2019

Репертуар кинотеатра «Россия» с 15 по 18 июня

Фотофакт
Происшествия
15.06.2019

Минэкологии проводит проверку по факту загрязнения рек Алданского района

Некролог
Общество
14.06.2019

Скончался легендарный оперный якутский певец

Некролог
Общество
14.06.2019

Скончался основатель кафедры журналистики Олег Якимов

Резонанс
Экология
14.06.2019

Экологи о найденных лосятах: подбирать диких животных нельзя

Якутия
14.06.2019

Айсен Николаев встретился с молодыми врачами