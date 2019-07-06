Айсен Николаев пригрозил улусам

5 июля Глава Якутии Айсен Николаев работал в Нерюнгринском районе. В первой половине дня руководитель республики посетил поселок Чульман, где уделил особое внимание вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

Айсен Николаев проинспектировал земельный участок по ул. Транспортная, где в скором времени начнется строительство нового 24-квартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Как рассказали представители поселковой администрации, в мае текущего года был проведен аукцион на освоение данной территории и заключен договор с ООО «Альянс — 2005», который до конца 2020 года планирует сдать жилой дом.

Всего в поселке Чульман по этапу 2019 года планируется расселить 10 аварийных домов, общей площадью свыше 3 800 квадратных метров, в которых проживают 152 гражданина.

В Нерюнгри глава также осмотрел аварийного жильё, встретился с жильцами дома по ул. Комсомольская, дом 20/1.

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что если в этом году Нерюнгринский район четко отработает по первому этапу реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы», то может надеяться на перераспределение средств тех районов, которые с этой задачей не справились.

«У нас имеются такие районы, которые по первому этапу программы практически не вели работу и только сейчас начинают втягиваться, из-за чего возникает множество ошибок и жалоб, а освоение выделенных средств идет очень слабо. Если мы увидим, что у вас есть возможности расселить не 40, а, допустим, 80 домов, то финансирование, выделенное районам, которые слабо выстроили эту работу, будет сниматься и направляться в те муниципальные образования, которые лучше справляются с поставленной задачей»,

— отметил Айсен Николаев.