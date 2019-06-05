Айсен Николаев пожелал всем выпускникам Якутии…

3 июня в Республике Саха (Якутия), как и по всей стране, прошел экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата.

Экзамен проводился в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). На сдачу ЕГЭ было заявлено – 7 916 выпускников, на ГВЭ – 251 выпускник.

Экзамен прошел в штатном режиме в 224 пунктах проведения экзаменов.

«Экзамен по русскому языку очень важен, так как является выпускным и одновременно вступительным экзаменом. Кроме того, экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата о среднем образовании. Но самое главное, владение русским языком в будущем позволит выпускникам самореализоваться в профессиональном плане, находить общий язык и взаимопонимание с людьми различных национальностей», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Глава выразил уверенность, что выпускники Якутии отнеслись к экзаменам с должной ответственностью и хорошо подготовились, и пожелал всем успешной сдачи выбранных экзаменов и достижения поставленных целей.

Свои результаты участники экзаменов могут узнать не позднее 20 июня 2019 года в своей образовательной организации или на сайте www.check.ege.edu.ru .

Минимальное количество баллов по экзамену по русскому языку для получения аттестата – 24 балла, для поступления в вуз-–36 баллов. Результаты ГВЭ по русскому языку оцениваются по пятибалльной шкале.