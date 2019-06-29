Айсен Николаев поздравляет с праздником «Ысыах Туймаады 2019»

Ытыктабыллаах Дьокуускай куорат олохтоохторо! Сахабыт Сирин бар дьоно! Күндү ыалдьыттарбыт!

Улуу Туймаада хочотугар Үрүҥ тунах Ыһыах саргылаах күнэ үүммүтүнэн эһигини итиитик-истиҥник эҕэрдэлиирбин көҥүллээҥ!

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Эллэй өбүгэбит саҕаттан ыытыллар Ыhыахпыт норуот модун күүhүн, доҕордуу сыhыанын, эйэлээх олоххо тардыhыытын туоhулуур. Туймаада сиригэр олорор араас омук дьоно иллээх үтүө санааларын холбуур. Сахабыт Сирин сайдыытын туһугар саҥаттан саҥа ситиһиилэргэ бары бэлэммитин биллэрэр!

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Үс Хатыҥ ытык-мааны сирэ–уота биһигини барыбытын өссө күүскэ сомоҕолоотун! Бүгүҥҥү Ыһыах Дьокуускай куораппытыгар алгыстаах буоллун! Дьоҥҥо-сэргэҕэ үрдүк ситиһиини, бигэ туругу, дьолу тосхойдун! ⠀

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Друзья! Поздравляю с Ысыахом Туймаады! Для меня – это особый праздник! Вместе с горожанами мы многие годы создавали его особую атмосферу, следуя древним канонам и традициям наших предков.

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Мы все гордимся тем, что Ысыах Туймаады признан самым большим национальным праздником в России. Его светлая энергетика и дружелюбие объединяет нас, укрепляет веру в наше единство для созидания!

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Мы ставим цель кардинально улучшить качество жизни людей во всех уголках республики. Главное — чтобы счастье и благополучие были в каждом доме Якутии.

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Город Якутск – сердце нашей республики! Огромный потенциал города, всех его жителей – это мощный ресурс для лидерства республики, для достижения самых больших наших целей. Именно поэтому Якутск находится в центре внимания властей республики. Развитие города является нашим важнейшим приоритетом! ⠀

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Я уверен, что Якутск, не теряя набранных темпов развития, будет становиться еще краше, еще лучше! Чтобы все якутяне и дальше гордились своей столицей — городом, устремленным в будущее! ⠀

Мира, добра, успеха вам и вашим близким!

Глава Якутии Айсен Николаев.

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