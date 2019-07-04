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Айсен Николаев поздравляет с открытием VII Спортивных игр народов Якутии

Дорогие участники и гости VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия)! Уважаемые жители Амгинского улуса!

 

От имени многонационального народа и руководства Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляю вас с открытием на гостеприимной амгинской земле праздника спорта и дружбы – VII Спортивных игр народов Якутии!

Традиционные  спортивные соревнования республиканского уровня являются одним из консолидирующих якутян мероприятий. Они решают не только задачи пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к занятиям спортом и физической культурой, но и дают импульс для решения вопросов социально-экономического развития конкретных улусов, районов, городов и поселков нашей республики.

В этом году гостей и участников VII Спортивных игр народов Якутии принимает  благодатная амгинская земля, которая в связи с организацией Игр получила большую поддержку, давшей возможность сделать значительный рывок в социально-экономическом развитии района. Развернувшееся в ходе подготовки к соревнованиям строительство новых спортивных объектов, ремонт дорог, благоустройство наслегов, единство и сплочение жителей Амгинского улуса  еще раз укрепило в них чувство патриотизма и солидарности для достижения общих задач.

Уверен, что VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) запомнятся всем его участникам честной борьбой, яркими победами, позволят в полной мере показать командам свое спортивное мастерство. Надеемся, что Игры на гостеприимной амгинской земле войдут в историю якутского спорта как одно из самых ярких спортивных событий.

Мы надеемся, что на спортивных аренах Амгинского улуса, на дорожках замечательного нового стадиона, спортивных комплексов будут установлены новые рекорды, засияют новые имена якутского спорта.

Желаю участникам и болельщикам VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) честной и благородной борьбы, незабываемых впечатлений, ярких побед, новых спортивных достижений!

Глава Республики Саха (Якутия)                                     Айсен Николаев

 

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