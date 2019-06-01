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Общество
1 июня 2019, 8:40
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Айсен Николаев поздравляет с Днем защиты детей

Дорогие якутяне! 

От всей души поздравляю вас всех с самым добрым и светлым праздником – Днем защиты детей! 

Дети – самое дорогое, что есть в жизни человека, это будущее каждой семьи, каждого рода. И главное, чтобы все дети были счастливыми,  росли беззаботно и радостно, окруженные любовью и лаской.

Особенно в нашем внимании нуждаются ребятишки, оставшиеся без родительской заботы, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Наша святая обязанность помогать им, оградить от ударов судьбы, сделать все, чтобы перед ними были открыты лучшие пути во взрослую жизнь. Конечно, для помощи детям не нужны особые даты, но замечательно, что каждый год 1 июня по всей Якутии проходят многочисленные благотворительные акции. Тысячи якутян от чистого сердца дарят детям свою доброту и душевное тепло –  и это самая лучшая наша традиция.

Все дети от природы любознательны и талантливы, я в этом убежден. Задача общества, власти, семьи – поддержать стремление каждого ребенка к знаниям и открытиям, направить его энергию в созидательное русло. Для этого мы начали работу над созданием целой системы выявления и поддержки способностей детей из всех уголков Якутии. В следующем году на базе Малой академии наук под патронатом образовательного центра «Сириус» начнет работу Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, откроется Международная Арктическая школа, начнет строиться центр отдыха и оздоровления детей «Полярная звезда». В районах республики уже действует сеть школьных технопарков, IT-школ, в Якутске работает первый детский «Кванториум».  Передовые знания, возможности раскрыть свой талант и способности должны быть доступны для детей из всех, даже самых отдаленных районов республики – за этим будущее Якутии.

Друзья! В этот замечательный праздник хочу пожелать, чтобы мы всегда помнили две простые истины: чужих детей не бывает, и все ребятишки имеют право на счастливое детство. В наших силах сделать его таким! Всем детям Якутии я желаю исполнения самой заветной мечты. Впереди яркое, веселое лето, каникулы – счастья, радости и здоровья вам и вашим родителям!

С Днем защиты детей!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

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