Айсен Николаев поздравляет с Днём российского студенчества

Уважаемые студенты и преподаватели!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Студенческая пора – это прекрасное время самых смелых планов и больших надежд, дружбы и любви, творческого поиска и добрых начинаний. В эти годы закладываются прочные основы жизненного пути человека: знания и умения, принципы и убеждения.

Сегодня студенты республики успешно осваивают азы своих профессий, добиваются высоких результатов во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Молодые люди не только вовлечены в реализацию созидательных проектов, но и инициируют их, активно участвуют в общественной и политической жизни региона, страны. Надеюсь, в будущем они станут прекрасными специалистами и внесут много нового и современного в развитие родной республики.

А наша задача – обеспечить им все условия для этого, оказать поддержку в совершенствовании их талантов и способностей. В Якутии создано современное образовательное пространство, реализуются целевые государственные программы по поддержке молодых специалистов. Я убеждён, что вместе мы достигнем многого, и республика будет лидером развития регионов страны!

В этот день хочу сказать слова признательности и благодарности преподавателям и сотрудникам высших и средних профессиональных учебных заведений за благородный труд по подготовке квалифицированных кадров для экономики и социальной сферы региона в условиях быстро меняющегося мира.

Желаю всем преподавателям, студентам и выпускникам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, претворения в жизнь добрых идей и замыслов, новых побед и свершений в учебе, науке и общественной жизни, счастья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Ытыктабыллаахустудьуоннаруоннапреподавателлэр!

Саха Өрөспүүбүлүкэтинсалалтатынуоннатусбэйэмааппыттанэһигини Россия устудьуоннарын күнүнэн иссүрэхпитэн эҕэрдэлиибин!

Устудьуоннуурсылларкэрэкэмнэрэ – будоҕордоһуууоннатаптал, хорсунхолонууларуоннаүтүөсаҕалааһыннар. Ордукбукэрдиискэмҥэкиһиолоҕунбөҕөакылаатаууруллар: билииуоннасатабыл, ылынарсанаауоннабигэсанааолохсуйар.

Бүгүнөрөспүүбүлүкэустудьуоннара талан ылбытидэлэригэрүөрэнэн, дириҥбилиинисомсоллор, Россиятааҕыуоннаноруоттариккиардыларынааҕыолимпиадаларга, куонкурустарга, күрэхтэһиилэргэүрдүккөрдөрүүлэриситиһэллэр. Эдэрдьонайар-тутарбырайыактарыолоххокиллэриигэкытталларынааһан, олбырайыактарыбэйэлэрэкөҕүлүүллэр, эрэгийиэн, дойду уопсастыбаннайуоннабэлитиичэскэйолоҕоркөхтөөхтүккытталлар. Кинилэринникитинүтүөкэнисписэлиисбуолантөрөөбүтөрөспүүбүлүкэлэринсайдыытыгарэлбэхсаҥаныуоннатуһалааҕыкиллэриэхтэрэдиэнэрэнэбин.

Оттонбиһигисорукпут – бары усулуобуйаныхааччыйыы, талааннарынуоннадьоҕурдарынсайыннаралларыгарөйөбүлбуолуу. Саха сиригэраныгылыыүөрэхэйгэтэтэрилиннэ, эдэрисписэлиистэриөйүүртуссыаллаахсудаарыстыбаннайбырагыраамаларолоххокиирэллэр. Онон бары бииргэ элбэҕиситиһиэхпит, өрөспүүбүлүкэбитэрэгийиэнисайыннарыыга дойду үрдүнэнбастыҥнарахсааннарыгарааттаныаҕадиэнбигээрэллээхпин!

Букүҥҥэидэҕэүөрэтэрортоуоннаүрдүкүөрэхтэртэрилтэлэринпреподавателлэригэруоннаүлэһиттэригэртүргэнтэтиминэнуларыйатураркэмҥээрэгийиэнэкэниэмикэтигэруоннасоциальнайэйгэтигэрүрдүктаһымнаахисписэлиистэрибэлэмнээнтаһаарарсыралаахүлэҕитиһинмахтанабын.

Бары преподавателлэргэ, устудьуоннаргауоннавыпускниктаргачэбдикдоруобуйаны, уостубатэрчими, үтүөсанааҕыт, толкуйгуттуолуутун, үөрэххэ, наукаҕа, уопсастыбаннайолоххоситиһиилэриуоннасаҥакыайыылары, дьолууоннаэтэҥҥэбуолуунубаҕарабын!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев