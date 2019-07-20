Айсен Николаев поздравил с 95-летием золотодобывающей промышленности Якутии

20 июля Айсен Николаев работает в Алданском районе. Глава принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 95-летнему юбилею золотодобывающей промышленности Якутии.

Поздравляя участников знаменательного события, Айсен Николаев подчеркнул, что развитие золотодобывающей промышленности в корне изменило судьбу республики. «Добыча золота сделала Якутию крупнейшим индустриальным регионом нашей страны. Это были славные годы», – сказал он. Благодаря героическому труду золотодобытчиков прошлого столетия зародилась новая эпоха развития всей республики.

Айсен Николаев отметил ключевую роль Алданского района в становлении новой отрасли. Алданцы стимулировали на трудовые подвиги и свершения земляков из других районов республики.

«Сегодня золотодобывающая промышленность широко представлена не только в Алданском, но и в других районах республики. В прошлом году в Якутии добыто свыше 28 тонн золота. Это абсолютный рекорд в постсоветской истории. А здесь, на территории Алданского района, добыто 12,6 тонн золота – это лучший результат за всю историю добычи золота в районе», – сказал Айсен Николаев и подчеркнул, что у золотого Алдана есть большое будущее, связанное с развитием базовой бюджетообразующей отрасли.

Сегодня в Алданском районе устойчиво работают золотодобывающие предприятия, открыты и вводятся в строй новые производственные объекты, внедряются современные технологии и технологические процессы, успешно реализуется программа развития золотодобывающей промышленности. Все это стало возможным благодаря высокому профессионализму, ответственности и самоотверженному труду золотодобытчиков района. Предприятия отрасли вносят весомый вклад в бюджет республики, средства из которого позволяют решать важнейшие социально-экономические вопросы, поддерживать достойный уровень жизни якутян.

Айсен Николаев выразил уверенность, что через пять лет, когда вся республика будет отмечать 100-летие золотодобывающей промышленности, Алдан преобразится. Вместо сегодняшних домов алданцев будет построено современное, отвечающее всем стандартам и требованиям времени, жильё. В рамках второго этапа переселения, по данным главы, в Алданском районе будет расселено свыше 181 тыс.кв.м. аварийного жилья, в Алдан придёт газ.

Глава выразил благодарность труженикам за самоотверженный труд, адресовал особые слова благодарности ветеранам, которые вложили свой опыт, силы и энергию в становление отрасли, воспитали целую плеяду горняков и пожелал всем труженикам золотодобывающей промышленности здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.

Участникам торжества показали представление, рассказывающее уникальную историю освоения Алдана, объединение разных народов во благо процветания родного края. Напомним, в августе 1923-24-и годах в Алданcком районе обнаружена золотоносная россыпь на ручье Незаметный. С этого момента в Советской Якутии начались активные геологоразведочные работы и освоение золоторудных месторождений. Сегодня на территории Якутии насчитывается 804 месторождений золота, балансовые запасы золота составляют более 1700 тонн. Сегодня в торжественном шествии прошлись золотодобытчики, а после мероприятия Айсен Николаев осмотрел экспозиции золотодобывающих предприятий.

В рамках рабочего визита глава принял участие в возложении цветов памятнику первооткрывателям Алдана, посетит золото-извлекательную фабрику АО «Полюс Алдан» в посёлке Нижний Куранах, встретится с руководством и работниками предприятия, а также ознакомится на местах с ходом строительства многоквартирных домов г. Алдан по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.