Айсен Николаев поздравил многодетную семью Кемлиль

Сегодня, в День защиты детей, глава Якутии Айсен Николаев работает в посёлке Черский Нижнеколымского района.

В честь праздника Ил Дархан посетил молодую многодетную семью Кемлиль, которая воспитывает четырёх детей, о чём рассказал в своих социальных сетях.

«Кемлиль – представители коренных малочисленных народов Севера. Глава семейства Егор Викторович по национальности чукча. Он работает машинистом-кочегаром в Нижнеколымском филиале ГУП ЖКХ, а его жена Наталья Владимировна по национальности эвенка, работает редактором газеты «Колымская правда». Егор с Натальей ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Своё позитивное отношение к жизни они прививают своим детям, учат помогать друг другу, быть добрыми и ответственными, любить родной северный край, уважать традиции предков. Было приятно познакомиться с такой большой и дружной семьей», – написал в Instagram Айсен Николаев.

Он отметил, что 1 июня – это прекрасный праздник детства, и выразил уверенность в том, что каждый из нас должен сделать жизнь подрастающего поколения лучше. «Поддержка многодетных семей, охрана материнства и детства всегда были и будут приоритетами в политике республики», – подчеркнул глава Якутии.