Айсен Николаев поздравил коммунальщиков с праздником

16 марта в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона свой профессиональный праздник отметили работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Поздравляя работников отрасли, глава Якутии Айсен Николаев отметил особое значение труда коммунальщиков для обеспечения бесперебойной работы главных систем жизнеобеспечения и стабильной работы предприятий. Особенно это важно для жителей нашей северной республики, проживающих в самых суровых условиях, которые существуют на планете. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Якутии сегодня работает около 30 тыс. человек.

«От вашей работы зависит создание комфортных условий для достойной жизни каждого якутянина», – подчеркнул глава.

Айсен Николаев отметил, что, несмотря на сложную и объёмную работу, сегодня сфера жилищно-коммунального хозяйства Якутии смотрит вперёд достаточно уверенно – впереди много планов и не только в сфере ЖКХ и энергетики столицы республики и центральных улусов, но и северных и арктических районов.

«Уверен, что жилищно-коммунальное хозяйство республики найдёт свое место в реализации национальных проектов страны, связанных с переселением из аварийного жилья, созданием комфортной городской среды, строительством и содержанием дорог. В отрасли ЖКХ и энергетики Якутии работают замечательные люди — настоящие профессионалы своего дела», – сказал Ил Дархан.

За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний добросовестной труд почётное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Саха (Якутия)» присвоено директору ООО «БУК» из Нерюнгринского района Галине Кучумовой. Айсен Николаев также вручил Грамоты Главы Якутии машинисту паровой передвижной установки автотранспортного цеха АО «Водоканал» Дмитрию Терещенко, машинисту-кочегару котельной участка села Техтюр Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Николаю Холмогорову. Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждён слесарь-ремонтник АО «Водоканал» Николай Зубако.

Также работников отрасли поздравили спикер якутского парламента Пётр Гоголев, первый вице-премьер Правительства республики Алексей Колодезников, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дмитрий Садовников и другие.