Айсен Николаев поздравил активисток Якутии с 8 марта

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с наступающим праздником 8 марта представительниц женской общественности и работниц различных отраслей экономики и социальной сферы республики.

«Одна из наших главных задач – делать все, чтобы женщины Якутии имели широкие возможности для самореализации во всех сферах своей жизни: могли получать современное образование, работу с достойной заработной платой, осуществить все свои деловые, творческие, общественные инициативы и начинания», — сказал Айсен Николаев на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

Руководитель региона отметил, что сегодня якутянки занимают ведущие позиции во многих сферах жизнедеятельности, участвуют в политической и общественной жизни республики, занимаются благотворительностью, но, несмотря на это, остаются хранительницами домашнего очага, воспитательницами детей.

«Демографическая и семейная политика республики будет и дальше направлена на поддержку материнства и детства, повышение статуса многодетных семей и укрепление семейных ценностей. Мы будем работать на то, чтобы все якутянки могли растить и воспитывать своих детей в спокойной, счастливой обстановке», – подчеркнул Глава Якутии.

Отдельную благодарность Ил Дархан выразил представительницам старшего поколения, которые внесли весомый вклад в развитие Якутии, заложили традиции лидерства и ответственности женщин за судьбу республики.

Во время торжества Айсен Николаев вручил такие высокие государственные награды, как «Материнская слава» II и III степени, «Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный экономист Республики Саха (Якутия)», а также знаки отличия «Гражданская доблесть».