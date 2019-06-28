Айсен Николаев потребовал от глав районов не отрываться от стратегии республики

Глава Якутии потребовал от глав районов и городов не отрываться от общего развития республики. Речь шла о синхронизации муниципальных планов с республиканской Стратегией социально-экономического развития на период до 2032 года с целевым видением до 2050 года, сообщает ЯСИА.

На заседании Совета по местному самоуправлению при главе РС(Я) Айсен Николаев подчеркнул невозможность муниципального развития без связки со стратегическими планами республики.

«Вопрос далеко не формальный: ваше попадание в государственные республиканские и федеральные программы без длинного планирования сегодня уже невозможно. Прошу это понять», — предупредил Ил Дархан муниципальных представителей.

Вопрос синхронизации планов был впервые озвучен главой Якутии в декабре прошлого года, однако не все муниципальные районы выполнили указание. Более того, в Абыйском улусе до сих пор не приняли решение о разработке собственной стратегии.

По этому поводу Айсен Николаев констатировал, что Абыйский улус «идет в разрыве от развития республики».