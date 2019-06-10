Айсен Николаев подвел итоги участия Якутии в ПМЭФ-2019

Очередная рабочая неделя для членов республиканского правительства началась с расширенного планерного совещания под председательством Главы Якутии Айсена Николаева.

Глава напомнил, что по традиции июнь является самым насыщенным месяцем в году в части организации и проведения ряда крупнейших мероприятий международного и российского уровня. Уже на этой неделе республика отметит Государственный праздник – День России и проведет два больших мероприятия: форум «Ленский клуб» и Инвестиционный форум Западной Якутии в Мирном.

В ходе планерного совещания Ил Дархан также подвел итоги участия официальной делегации Якутии в XXIII Петербургском международном экономическом форуме. Айсен Николаев поблагодарил членов правительства, руководителей отраслевых министерств и структурных подразделений за большую слаженную совместно с бизнесом Якутии работу, по итогам которой Республика Саха (Якутия) получила беспрецедентный рост в Национальном рейтинге Инвестиционного климата среди субъектов России, поднявшись с 52-й позиции на 22-ю. Это наибольший рост среди регионов страны по итогам 2018 года.

«Благодарю всех, кто принимал участие в этой большой работе. Сейчас наша главная задача – закрепиться и уже в следующем году доказать, что этот успех не был случайностью. Уверен, что совместными усилиями правительства и предпринимательского сообщества мы реализуем поставленную задачу», — отметил Айсен Николаев.

На полях ПМЭФ-2019 подписаны важнейшие для развития республики соглашения. Глава особо выделил соглашения, подписанные между Правительством Якутии и Госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и с АО «Росгеология». «Впервые в России заключено соглашение социального воздействия, ключевым направлением которого станет повышение качества образования. Эффект от внедрения проекта будет измеряться повышением у учащихся баллов ЕГЭ и ОГЭ. Реализация проекта социального воздействия начнется с общеобразовательных школ Хангаласского района», — пояснил Айсен Николаев.

Второе важное соглашение подписано с АО «Росгеология».

«Документ имеет серьезное отличие от стандартных соглашений. В рамках него мы должны выйти на реализацию подходов «единого окна» в сфере прогнозирования, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, начиная от поиска месторождений на территории республики, заканчивая привлечением инвесторов. Для России это уникальный проект. Уверен, что при поддержке правительства республики проект будет успешно реализован», — подчеркнул Айсен Николаев.

Ил Дархан выразил уверенность, что успешное и продуктивное участие Якутии в ПМЭФ – 2019 и проведенные на полях форума переговоры, достигнутые договоренности принесут положительные результаты для социально-экономического развития республики.