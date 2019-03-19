Айсен Николаев подписал указ об единовременных выплатах ко Дню Победы

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об единовременной выплате отдельным категориям граждан в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Согласно Указу, ко Дню Победы по 15 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, по 10 тыс. рублей – вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, и лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Вдовам умерших участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, полагаются выплаты в сумме 5 тыс. рублей;

Как пояснил Ил Дархан, выплаты будут производиться из республиканского бюджета в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы».

Действие данного Указа распространяется на граждан, проживающих на территории Республики Саха (Якутия). Перечисление единовременных выплат будет осуществляться Министерством труда и социального развития Якутии.