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Айсен Николаев: По национальным проектам будем работать во благо улучшения жизни якутян

В работе Регионального политического совета партии «Единая Россия», посвященного партийному контролю за реализацией национальных проектов, принял участие Глава Якутии Айсен Николаев. Айсен Сергеевич выступил перед единороссами, сделав акцент на том, что колоссальные средства, которые поступят в республику по линии национальных проектов, никогда не выделялись и выделяться никогда не будут. Цель Президента России Владимира Путина вложения таких финансов в регионы – улучшение качества жизни населения.

Член Генерального совета Партии «Единая Россия« Айсен Николаев сказал следующее:

«Год прошел очень интересно. Уверен, что и дальнейшая наша работа будет такой же интересной. Сегодняшний наш разговор о национальных проектах – один из тех краеугольных камней, на основании которых я вел и буду вести свою работу. Национальные проекты – это шанс для всей страны кардинально изменить качество жизни наших людей.

Возьмем любой проект, касающийся нашей республики, будь то «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» или «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»… Каждый из них затрагивает без сомнения сотни тысяч граждан. По «Безопасным и качественным дорогам» по 2024 год должны реконструировать 1100 км региональных дорог. В Якутске – свыше 200 км. Таких темпов по улучшению дорожной сети и строительству дорожного полотна никогда не было. В предыдущие годы мы делали в лучшем случае около 100 км, теперь на уровень выше в два-три раза.

По показателям аварийных и ветхих домов вы знаете, что среди других регионов Якутия лидирует. Мы должны снести и расселить 1 млн 140 тыс. кв. метров. Произнести это очень легко.

Прошлая программа, которую мы уже сделали с 2012 года по сносу и переселению признанного аварийным фонда, напоминаю: мы с огромными усилиями расселили со скрипом 450 тыс. кв. метров. В Серебряном бору еще год «барахтались» и в нескольких других поселках.

И это еще при том, что самый большой массив ветхого жилья собран в Якутске, где больше конкурентоспособная среда, где собраны все строительные компании, где созданы наиболее удобные условия. А сегодня Якутск по перечню не на первом, не на втором и даже не на третьем месте. Мы на четвертом. На первом – Алдан, втором – Ленск и третьем Нерюнгри. Готовы ли города первой тройки к объемам переселения свыше 100 тысяч квадратов ежегодно? В Алдане аварийного жилья – без минимума 200 тысяч квадратных метров, Ленске – около 100 тысяч, Нерюнгри – около 70 тысяч. Но мы должны справиться.

Партия «Единая Россия» как системообразующая партия, как партия большинства обязательно должна этим заниматься. В первую очередь, депутаты местного и районного уровней.

Пока мы еще в этот процесс сильно не втягиваемся, а нужно не только контролировать, а работать на уровне районов, министерств, правительства. Чтобы все проекты от А до Я были реализованы полностью. По каждому из 12 проектов будут большие дела: по «Экологии», «Демографии», «Здравоохранению». За каждым из них реальные больницы, полигоны для твердых бытовых отходов, новая среда обитания, новое качество нашей культуры… Уверен, у нас все получится.

Приезжал председатель Временной комиссии Совета Федерации Андрей Кутепов. Я дал поручение Председателю Правительства РС(Я) – у вас не реже, чем раз в месяц, в Госсобрании (Ил Тумэн) будут проходить такие встречи, чтобы понять, как тот или иной проект продвигается.

На уровне Главы проекты тоже рассматриваются. Я с удовольствием жду членов Политсовета, вносите свои предложения. Ваши предложения крайне ценны.

Все общество должно быть настроено на реализацию проектов. Только в этом случае нас ждет успех. Второго такого шанса у нас не будет – это абсолютно точно. Колоссальные деньги выделены по решению Президента России. По переселению аварийного жилья – 66 млрд рублей. Это 18% из всех средств, выделенных по реализации программы по стране.

Только благодаря партии «Единая Россия» такие позитивные изменения происходят. В последние годы идут выборы во все уровни власти, нынче выборы на глав четырех муниципальных образованиях. Мы должны быть едины, плотно и со всем нашим активом вплоть до самых маленьких наслегов работать вместе. Это проект нашего Президента. Успех зависит от нас. Надеюсь на вашу дальнейшую поддержку и на успех.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия». 
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