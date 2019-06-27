Айсен Николаев пересел с самолета в вертолет

Сегодня, 27 июня, глава Якутии прибыл в Верхоянский район для изучения ситуации с пожарами. Прямо с самолета глава республики прошел к вертолету и после рапорта А.А. Павлова, руководителя аэромобильной группировки ГУ МЧС, отправился на облет территории Верхоянского района. Вместе с ним для изучения ситуации и принятия необходимых решений прибыли первый заместитель председателя правительства А.З. Колодезников, заместитель председателя правительства Д.Г. Белозеров, начальник ГУ МЧС России по РС (Я) П.С. Гарин, министр сельского хозяйства А.П. Атласов и другие. Источник: http://ulus.media/2019/06/27/glava-yakutii-pribyl-v-verhoyanskij-rajon-dlya-izucheniya-situatsii-s-pozharami/

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