Айсен Николаев пересел с самолета в вертолет

Сегодня, 27 июня, глава Якутии прибыл в Верхоянский район для изучения ситуации с пожарами.
Прямо с самолета глава республики прошел к вертолету и после рапорта А.А. Павлова, руководителя аэромобильной группировки ГУ МЧС, отправился на облет территории Верхоянского района.
Вместе с ним для изучения ситуации и принятия необходимых решений прибыли первый заместитель председателя правительства А.З. Колодезников, заместитель председателя правительства Д.Г. Белозеров, начальник ГУ МЧС России по РС (Я) П.С. Гарин, министр сельского хозяйства А.П. Атласов и другие.