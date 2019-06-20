Айсен Николаев открыл Ысыах Олонхо

Айсен Николаев принял участие в торжественной церемонии открытия Ысыаха Олонхо в Намском районе. Руководитель республики обратился к жителям и гостям Долины Энсиэли с приветственной речью и водрузил символ «Ытык Дуо5а».

Ил Дархан отметил, что Ысыах Олонхо объединяет всех жителей многонациональной республики.

«Ысыах, посвящённый нашему героическому эпосу, объединяет всех жителей нашей многонациональной республики. Философия Олонхо видит смысл человеческого существования на земле в изобилии, в справедливости и достоинстве. Следуя ему, мы ставим цель, чтобы в современном мире каждый якутянин жил счастливо и богато. Для этого мы все должны объединиться, сложить воедино энергию и смело менять жизнь нашей родной Якутии к лучшему», — сказал он.

Айсен Николаев напомнил о вкладе великих сынов Якутии — уроженцев Намского района в развитие Якутии.

«Замечательно, что Ысыах Олонхо проходит на намской земле, в долине Энсиэли – одной из трех великих ленских долин, колыбели народа Саха. Эта земля подарила Якутии своих сынов, изменивших ход ее истории. Вера в свой народ, неукротимая сила духа Максима Кировича Аммосова принесла Якутии автономию. Его последователь Илья Егорович Винокуров с такой же твердостью духа делал все, чтобы спасти народ от голода в грозные военные годы. Я уверен, каждый уроженец Намского улуса хранит в душе гордость за своих великих земляков, за их смелость и стремление к преобразованиям», — подчеркнул Глава республики.

Намский улус, добавил он, является одним из ведущих аграрных районов Якутии, образовательным центром, хранителем культуры и исконных традиций. Руководитель республики выразил уверенность в том, что его жители и впредь будут идти вперед, в ногу со всей республикой, взяв еще более высокие темпы развития.

Церемония открытия состояла из девяти частей, включая Алгыс, обряд кумысопития, представления людей, трудившихся во благо Олонхо, кругового танца Осуохай. В ней было задействовано свыше 1,5 тысяч человек, включая 300 артистов из всех учреждений культуры республики. Во время проведения XIII Ысыаха Олонхо запланировано порядка 70 культурно-спортивных мероприятий.