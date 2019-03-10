Айсен Николаев открыл Международный турнир памяти Романа Дмитриева

Глава Якутии Айсен Николаев 9 марта принял участие в торжественной церемонии открытия в г. Якутске VII Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР, Олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, посвященного 70-летию со дня его рождения. В этом году на турнир памяти Романа Дмитриева приехали около 150 спортсменов из России, Азербайджана, Ирана, Армении, Болгарии, Греции, Белоруссии, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Польши, США и Узбекистана.

В торжественном мероприятии приняли участие исполнительный директор Федерации спортивной борьбы России Александр Деревянко, Олимпийский чемпион, народный депутат РС (Я) Павел Пинигин, министр по физической культуре и спорту РС (Я) Иннокентий Григорьев, серебряные призеры Олимпийских игр Александр Иванов, Владислав Стецик, Радослав Великов, супруга великого якутского тренера и педагога Дмитрия Петровича Коркина – Александра Коркина.

«Искренне рад поздравить всех с прекрасным событием – с проведением седьмого международного турнира по вольной борьбе памяти Романа Михайловича Дмитриева. Его светлая память всегда вместе с нами. Мы помним его борьбу, помним каким он был великим гражданином, как много сделал для развития нашей родной Якутии», – сказал Глава республики. Он сообщил, что в этом году в юниорском турнире принимают участие борцы многих стран мира и выразил уверенность, что «впереди у них славное будущее, и они пойдут по пути, которым прошел наш великий земляк».

Глава особо подчеркнул, что в год 70-летия со дня рождения Р.М. Дмитриева Якутск добился права проведения Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет в «Триумфе» ровно через неделю. В составе сборной России на Кубке мира будут бороться якутские борцы – в весовой категории до 57 кг Арыйаан Тютрин и до 65 кг – Виктор Рассадин.

«Это показатель преемственности нашего спорта и свидетельство того, что из якутских борцов ещё вырастут чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр», – подчеркнул Айсен Николаев.

Ил Дархан выразил благодарность Олимпийским чемпионам и призёрам, приехавшим на турнир, а также супруге Романа Михайловича – Антонине Софроновне, которая проводит огромную работу по увековечению светлой памяти великого сына якутского народа.

Айсен Николаев вручил государственные награды республики. Знака отличия «Гражданская доблесть» удостоена ветеран финансовой отрасли, супруга Р.М. Дмитриева – Антонина Дмитриева. Благодарностью Главы РС (Я) награждены ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр Александр Иваницкий и президент Федерации борьбы Болгарии с 1998 по 2014 годы, чемпион Олимпийских игр Валентин Йорданов. Сертификат на 100 тысяч рублей вручён победителю конкурса эскизных проектов благоустройства набережной имени Р.М. Дмитриева Анне Гасич. Напомним, что проект набережной Р.М. Дмитриева вошел в тройку приоритетных проектов в г. Якутске по программе благоустройства общественных пространств «Формирование комфортной городской среды».

Роман Дмитриев является одним из самых ярких борцов-вольников ХХ века. В этом году республика отмечает 70-летие со дня рождения своего славного сына. Благодаря своим успешным выступлениям на борцовском ковре, Роман Михайлович прославил якутскую школу борьбы и якутский народ на весь мир. Олимпийский чемпион родился в далеком севере – в Жиганском районе Якутской АССР. Своими выдающимися победами на Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира он убедил весь мир, что в Якутии в суровом климате живет по — настоящему волевой, выносливый, сильный телом и духом народ. Неоценимо по своему значению и то, как он личным примером вдохновил сотни и тысячи молодых людей на занятия физической культурой и спортом.

Фото Андрея Сорокина, ysia.ru