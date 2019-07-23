Айсен Николаев осмотрел сенокосные угодья в Заречье

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 22 июля в рамках рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус осмотрел сенокосные и сельскохозяйственные угодья, пообщался с представителями сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств и провел выездное совещание по вопросам кормозаготовительной кампании в заречной группе районов республики.

В местности «Анабы» с. Беке Айсен Николаев осмотрел сенокосные угодья ИП КФХ «Морозов» общей площадью 65 гектаров. Глава Догдогинского наслега Иван НОВГОРОДОВ рассказал, что в 2017 году Роман МОРОЗОВ по линии Минсельхоза республики, как начинающий фермер получил грантовую поддержку в размере 1,5 млн. рублей и приобрел сенокосную технику и 20 голов молодняка крупного рогатого скота. Сегодня в фермерском хозяйстве насчитывается 50 коров и более 30 лошадей.

Далее Айсен Николаев осмотрел Хоробутскую систему лиманного орошения, построенную еще в советский период. Как рассказали работники заречного филиала ГБУ «Упрмелиоводхоз» Минсельхоза республики, третий шлюз-регулятор системы с максимальным напором воды 3,5 м. был введен в 1993 году для орошения 361 га. Но на сегодняшний день шлюз-регулятор нуждается в серьезной реконструкции для свободного пропуска воды из речки Суола. Ознакомившись с проектом, Айсен Николаев дал поручение изыскать средства и провести работы по восстановлению третьего шлюза-регулятора, чтобы система лиманного орошения заработала на полную мощность.

В с. Тюнгюлю Ил Дархан также посетил сенокосные угодья «Тукулуйа» и пообщался с ветераном труда, заслуженным работником сельского хозяйства республики Николаем БОЙЦОВЫМ. Николай Михайлович сообщил, что с прошлого года сенокосные угодья по решению местной администрации для заготовки сена предоставляются личным подсобным хозяйствам. Он отметил, что это решение является существенной мерой поддержки для жителей села.

«Несмотря на то, что нынче слабый травостой, жители села не намерены сокращать поголовье крупного рогатого скота и лошадей. Мои сыновья тоже занимаются сельским хозяйством: старший сын Михаил является председателем кооператива «Сардаҥа», младший сын Альберт глава ИП КФХ «Баишев», — рассказал Николай Бойцов и поблагодарил Ил Дархана за постоянное внимание развитию сельскохозяйственной отрасли республики.

Далее в культурном центре с. Тюнгюлю руководитель республики провел выездное совещание с участием глав улусов и наслегов заречной группы улусов по вопросам кормозаготовительной кампании. По информации Минсельхоза в этом году в республике планируется заготовить 479 тыс. тонн сена, 24 тыс. тонн силоса и 14 тыс. 200 тонн сенажа. Глава отметил, что непростая ситуация по кормозаготовке сложилась в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском улусах и поручил профильному министерству помочь улусам обеспечить организацию и выезд мобильных бригад на дальние участки для заготовки сена.

Он также подчеркнул, что в ходе совещания состоялся заинтересованный разговор с главами районов и наслегов, руководителями сельхозпредприятий по развитию сельскохозяйственной отрасли в целом.

«Я еще раз убедился, что руководители улусов и наслегов поддерживают политику создания и развития организованных хозяйств. Конечно же, в этом направлении мы будем и дальше принимать выверенные решения, в том числе и по вопросу субсидирования производства и реализации молока. Уверен, что в ближайшие недели соответствующие решения правительства будут приняты, в том числе, и по итогам сегодняшнего выездного совещания», — резюмировал Айсен Николаев.