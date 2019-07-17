Айсен Николаев определил улусы, в которых в ближайшие годы состоятся Ысыахи Олонхо

Сегодня, 16 июля, глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение № 526-РГ, которым утвердил список улусов, на территории которых запланировано проведение в 2020-2024 годах республиканского национального праздника Ысыах Олонхо.

Согласно документу, в 2020 году Ысыах Олонхо планируется провести в Олекминском районе. Напомним, в ходе рабочей командировки в Олёкминский район Айсен Николаев посетил территорию ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото – Солнечная долина», где в следующем году пройдёт республиканский Ысыах Олонхо. В местности уже началось строительство трибун, рассчитанных на три тысячи мест. Построены ритуально-обрядовые объекты для встречи солнца и коновязь Тойон Сэргэ, который сделан из 166-летней лиственницы с обхватом в диаметре около 1 метра.

В 2021 году Ысыах Олонхо состоится в Оймяконском районе, в 2022 году – в Верхневилюйском улусе, в 2023 году – в Амгинском улусе и в 2024 году – в Нерюнгринском районе.

Айсен Николаев поручил правительству республики ежегодно вносить на утверждение Главе составы организационных комитетов по проведению Ысыахов Олонхо.

Ысыах, посвящённый Олонхо – шедевру устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, отображающему мировоззрение, религиозные и философские представления народа саха – стал одним из самых любимых, ожидаемых и масштабных национальных праздников. Ысыахи Олонхо ценны тем, что каноны их проведения были буквально по крупицам собраны из текстов эпоса. Айсен Николаев отметил, что Ысыах, посвящённый героическому эпосу, объединяет всех жителей нашей многонациональной республики.

«Олонхо – бесценное богатство, заключающее в себе всю красоту, могущество и яркость якутского языка. Это духовно-культурное достояние и историческая память нашего народа», – подчеркнул Айсен Николаев.