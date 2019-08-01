Айсен Николаев объявил на территории Якутии режим ЧС

Глава Якутии ввёл с 1 августа 2019 года на территории республики режим ЧС в лесах регионального характера. Соответствующий указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)» Айсен Николаев подписал сегодня.

«В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», в связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Усть-Алданского улуса, режима «Чрезвычайная ситуация» в Сунтарском улусе, длительным установившимся IV классом пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами на территориях центральных, заречных и западных районов Республики Саха (Якутия) постановляю ввести с 01 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)», – говорится в документе.

Правительству региона Айсен Николаев поручил принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населённым пунктам в условиях режима ЧС в лесах регионального характера. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС регионального характера на территориях муниципалитетов. .

Напомним, лесопожарная ситуация в Якутии находится под личным контролем Айсена Николаева. По состоянию на 1 августа в республике ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 1 431,00 га. Локализовано 6 пожаров, еще действуют – 14. К тушению привлечено всего 699 человек, в том числе 138 работников службы наземной охраны лесов, 280 парашютистов и десантников-пожарных, 11 работников лесничества, задействовано 65 единиц техники.