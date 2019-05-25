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25 мая 2019, 13:29
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Айсен Николаев о угрозе подтопления Среднеколымска

Паводок-2019 в целом проходит спокойно, прохождение ледохода по рекам Лена и Алдан не вызвало проблем. Опасения вызывает только ситуация на Колыме, но, благодаря проведенным работам, уровень воды у Среднеколымска снижается. По состоянию на 25 мая он составляет 10,8 м при критических 12 м, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопросы в прямом эфире.

Во многом прохождение паводка зависит от погоды, но властям нужно быть всегда готовым к самым неблагоприятным последствиям разгула стихии, считает глава республики.

«По Лене в этом году ледоход прошел на удивление спокойно, возникал вопрос под Сангаром, но в результате проведенных взрывниками работ, серьезных проблем не возникло. По Алдану тоже ледоход прошел спокойно, причин для волнений нет. Остаются вопросы по Колыме — под Среднеколымском была достаточно тяжелая ситуация, вчера-позавчера уровни превышали критические отметки. На сегодняшнее утро уровень под Среднеколымском составляет 10 метров 85 см при критическом 12 метров, то есть мы можем уверенно говорить, что снижение пошло. Надеемся, прямая угроза для Среднеколымска миновала» — рассказал Айсен Николаев.

На контроле остается прохождение льда в селах Нижнеколымского района. Глава отметил, что проведенные на реке превентивные мероприятия дали результат.

Источник: Сообщает Ysia.ru
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