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Якутск
27 мая 2019, 7:47
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Айсен Николаев назвал самые запыленные улицы Якутска

Жительница Якутска, проживающая по Окружному шоссе, в ходе субботнего прямого эфира главы Якутии на канале ГТРК САХА, задала вопрос, будет ли в обозримом будущем ремонт этой дороги. Она отметила, что по состоянию здоровья переехала в район лесополосы, но теперь страдает от постоянной пыли.

Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что на днях они вместе с Еленой ШМЕЛЕВОЙ, членом президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителем Образовательного Фонда «Талант и успех» посетили школьников в Малой академии наук в Октемцах, где ученица одной из школ Якутска поделилась данными исследования запыленности улиц города. Согласно этим данным, которые девочка получила совместно со своими партнерами, самыми запыленными улицами Якутска являются Окружная дорога и его дублер — Хатынюряхкое шоссе. Именно из-за разбитости этих дорог и постоянного движения по ним большегрузов.
Глава республики отметил, что в этом году выделены деньги на ремонт Хатынюряхского шоссе, и мэрия Якутска это исполняет, проводит конкурс на выполнение работ. Айсен Николаев выразил надежду, что конкурс будет оперативно проведен и мэрия Якутска сможет вовремя организовать работы по ремонту Хатынюряхского шоссе, где предусмотрен большой объем.
И после этого настанет очередь Окружной дороги, средства на ее ремонт запланированы, будут получены из федерального бюджета согласно программе «Безопасные и качественные дороги». Ремонт этой дороги на отрезке от Строительного рынка до Вмлюйского тракта запланирован на 2020-2021 годы, отметил Айсен Николаев. Причем, Окружное шоссе будет не двухполосным, как сейчас, а четырехполосным, каким является сейчас на отрезке от улицы Дзержинского до Авторынка.
Так что перераспределение большегрузов по обеим дорогам, их новое качество позволят решить проблему запыленности этих улиц, отметил Айсен Николаев.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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